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新北市民活動中心 94座上半年使用低於5成

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北審計處發現，111年度各行政區（含烏來區）活動中心年平均使用率為59.23%，其中162座使用率低於5成。圖為樹林保安市民活動中心。圖／新北市民政局提供
新北審計處發現，111年度各行政區（含烏來區）活動中心年平均使用率為59.23%，其中162座使用率低於5成。圖為樹林保安市民活動中心。圖／新北市民政局提供

新北市民活動中心多達518處，但審計處發現，截至去年各活動中心年平均使用率僅59.23%，其中22個行政區共162處使用率低於5成，今年上半年仍有94處。很多民眾認為場地小、地處偏遠，興趣缺缺。

使用率低於5成的行政區包括中和、板橋、貢寮、新店、新莊等22區。審計處表示，逾半數市民活動中心未有效改善使用率偏低等狀況，其中三峽等12個行政區轄管51座市民活動中心，今年上半年使用率甚至低於去年，多數區公所計畫預算執行進度也未如預期，使用狀況未盡理想，影響使用效能。

板橋一名里長坦言，活動中心常多里共用，部分里民反映，部分活動中心離得較遠、場地偏小，就不想參加。黃姓市民表示，有些活動中心沒有無障礙空間，且部分活動中心面積過小，身障者或老幼婦孺會減少參與活動意願。

民政局說明，部分因辦理耐震補強、修繕，或位處偏遠交通不便，導致使用率偏低。已請各區公所工程完工驗收後盡速開放，同時鼓勵多在活動中心辦活動。至於區公所預算執行率低，民政局說，近年原物料上漲及缺工，各區公所積極發包，但不敵大環境，難免受影響。

身障者 貢寮

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