新北新莊老街再生時程延後 文德段公辦都更2025年底才完工

新莊老街距今已有300多年歷史，近年逐漸沒落、老店一間間關門。新北市府為推動老街再生，啟動新莊文德段都更案，預計2024年完工，傳出基地內通路一度不符消防法規暫緩施工。財政局說，經跨局處會議決議不需留設6米，按原訂4米9寬度施作，加上實施者花較多時間地質改良工程，預計2025年底才會完工。

新莊老街距今已有300多年歷史，周邊有文昌祠、慈佑宮、廣福宮及武聖廟等二、三級古蹟，但區域內建物老舊多逾30年、道路狹隘，老街逐漸沒落。市府2013年推動新莊文德段都更案，但因新莊郡役所涉及文化資產保存爭議卡關，直至2019年文化局決議不指定古蹟、不登錄歷史建築，都更案歷時8年終於在2021年底開工。

財政局指出，新莊文德段都更案基地面積約2278坪，位於新莊路、新莊路214巷、景德路及大觀街所圍的街廓，鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，預計興建兩棟地上27層、33層，地下5層的住商大樓，市府將分回232戶、新莊派出所辦公廳舍及約600坪文化設施及武德殿。

原訂2024年完工的都更案現況仍在施工，武德殿原件都還在工地倉庫中，並傳出因基地內通路未以6米留設，一度暫緩施工，直至8月底跨局處會議，文化局確認可依文化資產保存法第26條規定，不受其他相關法規限制，工程才又繼續下去。

財政局財產開發科長許仕迪說，該案鄰近河岸土質鬆軟，實施者花較多時間地質改良工程，包含強化連續壁避免鄰損等，過程中也同步審議武德殿原地重建計畫及百年大樹移植等程序。至於基地內通路部分，許說，8月底有召開跨局處會議，確認基地內通路不影響消防動線，沒有留設6米通路必要，實施者不需變更設計，維持4米9道路寬度。