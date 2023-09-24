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新北新莊老街再生時程延後 文德段公辦都更2025年底才完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府為推動老街再生，啟動新莊文德段都更案。完工示意圖／新北財政局提供
新北市府為推動老街再生，啟動新莊文德段都更案。完工示意圖／新北財政局提供

新莊老街距今已有300多年歷史，近年逐漸沒落、老店一間間關門。新北市府為推動老街再生，啟動新莊文德段都更案，預計2024年完工，傳出基地內通路一度不符消防法規暫緩施工。財政局說，經跨局處會議決議不需留設6米，按原訂4米9寬度施作，加上實施者花較多時間地質改良工程，預計2025年底才會完工。

新莊老街距今已有300多年歷史，周邊有文昌祠、慈佑宮、廣福宮及武聖廟等二、三級古蹟，但區域內建物老舊多逾30年、道路狹隘，老街逐漸沒落。市府2013年推動新莊文德段都更案，但因新莊郡役所涉及文化資產保存爭議卡關，直至2019年文化局決議不指定古蹟、不登錄歷史建築，都更案歷時8年終於在2021年底開工。

財政局指出，新莊文德段都更案基地面積約2278坪，位於新莊路、新莊路214巷、景德路及大觀街所圍的街廓，鄰近捷運新莊站及新莊廟街商圈，預計興建兩棟地上27層、33層，地下5層的住商大樓，市府將分回232戶、新莊派出所辦公廳舍及約600坪文化設施及武德殿。

原訂2024年完工的都更案現況仍在施工，武德殿原件都還在工地倉庫中，並傳出因基地內通路未以6米留設，一度暫緩施工，直至8月底跨局處會議，文化局確認可依文化資產保存法第26條規定，不受其他相關法規限制，工程才又繼續下去。

財政局財產開發科長許仕迪說，該案鄰近河岸土質鬆軟，實施者花較多時間地質改良工程，包含強化連續壁避免鄰損等，過程中也同步審議武德殿原地重建計畫及百年大樹移植等程序。至於基地內通路部分，許說，8月底有召開跨局處會議，確認基地內通路不影響消防動線，沒有留設6米通路必要，實施者不需變更設計，維持4米9道路寬度。

另外，許仕迪也指出，市府回分戶數原則上將規畫成出租住宅，提供給附近居民。文化設施、武德殿部分，文化局則說，會結合在地文史團體提供藝文性服務，其中武德殿過去曾是劍道練習場，考慮結合表演藝術、劍道或茶道等，呼應原本精神。

新莊武德殿日治時代建造，作為日本警察柔道場與劍道場使用。圖／新北文化局提供
新莊武德殿日治時代建造，作為日本警察柔道場與劍道場使用。圖／新北文化局提供

都更 老街 文化資產 古蹟 歷史建築

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