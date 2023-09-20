快訊

搭小火車趕場！侯友宜穿梭美國會山莊 議員們都關切同件事

恐怖滅門慘案！美國1家4口全被槍殺 連3隻小狗都不放過

中共高層連續蒸發？繼秦剛後，國防部長李尚福失蹤之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獻出第一次！「最美里長」陳紫渝出寫真書 9月26日發行

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
永和最美里長陳紫渝將在9月26日發行第一本寫真書。圖／翻攝陳紫渝IG
永和最美里長陳紫渝將在9月26日發行第一本寫真書。圖／翻攝陳紫渝IG

有「永和IU」之稱的陳紫渝，在2022年當選新北市永和區永福里長，也被稱為「最美里長」。陳紫渝將在9月26日發行第一本寫真書，陳紫渝早在5天前的IG發文中已先偷偷PO出照片，寫下「這樣的我，你喜歡嗎？9月26日回到相遇的最初」，為新寫真書埋下伏筆。

陳紫渝此次走出里民服務中心，褪下里長背心，陳紫渝換上一件又一件各式風格的服裝 在泳池、草原、咖啡館，在城市的每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真，清新甜美的表情、天真無邪的笑容、意想不到的帥氣或性感，透過鏡頭捕捉到從未見過的「陳紫渝」的真實表情，見證屬於她的青澀與美好。

平面拍攝經驗較少的陳紫渝，起初面對鏡頭仍有些羞澀及僵硬，但在攝影師Kris專業指導下，陳紫渝逐漸敞開心懷，拋下原先的包袱，更加融入情境之中，時而甜美、時而嫵媚，舉手投足間沒有刻意營造的成熟，而是更加純粹、自然的模樣，也讓攝影師記錄下一幀幀獨一無二的畫面。

「我希望能透過這本寫真書，讓大家看到不一樣的我。」陳紫渝希望能透過這本寫真書，呈現出最真實的她，也因為拍攝後的成品過於豐富且美好，在進行書封票選時陳紫渝及出版社都陷入極大的苦惱，久久無法抉擇。在兩張照片的來回拉扯及討論後，最終決定同時出版兩個書封版本，讓喜愛陳紫渝的粉絲能一次購入，收藏陳紫渝多變的樣貌。

陳紫渝早在5天前的IG發文中已先偷偷PO出照片，寫下「這樣的我，你喜歡嗎？9月26日回到相遇的最初」，為新寫真書埋下伏筆。圖／翻攝陳紫渝IG
陳紫渝早在5天前的IG發文中已先偷偷PO出照片，寫下「這樣的我，你喜歡嗎？9月26日回到相遇的最初」，為新寫真書埋下伏筆。圖／翻攝陳紫渝IG
陳紫渝換上一件又一件各式風格的服裝 在泳池、草原、咖啡館，在城市的每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真。圖／時報出版提供
陳紫渝換上一件又一件各式風格的服裝 在泳池、草原、咖啡館，在城市的每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真。圖／時報出版提供
陳紫渝換上一件又一件各式風格的服裝 在泳池、草原、咖啡館，在城市的每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真。圖／時報出版提供
陳紫渝換上一件又一件各式風格的服裝 在泳池、草原、咖啡館，在城市的每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真。圖／時報出版提供

陳紫渝 新北

延伸閱讀

獨／恢單追愛3年 46歲何妤玟全脫了拍熟女寫真太辣眼

刑事局攜手微風「我們的英雄」月曆 警察英姿寫真義賣

卞慶華拍寫真豁出去了！巨雕現形胯下炸毛尺度超激

輕輕一扭就有誇張A4腰！Jennie 10月性感寫真公開　馬甲下「肋骨瘦到凸出」惹心疼

相關新聞

獻出第一次！「最美里長」陳紫渝出寫真書 9月26日發行

有「永和IU」之稱的陳紫渝，在2022年當選新北市永和區永福里長，也被稱為「最美里長」。陳紫渝將在9月26日發行第一本寫...

大直傾斜民宅安置租金補助 北市府：第一年款項已入帳

北市建案「基泰大直」施工不當，造成鄰宅受損、傾斜，台北市長蔣萬安上周與受災戶座談，住戶訴求以一年期撥放補助金，北市府兌現...

「瘋北大」油性漆一塗...跪地也難清 主辦單位：家長無心別獵巫

新北市北大特區上周六舉辦「瘋北大兒童上街趣」，開放孩童使用水性蠟筆、水性漆發揮創意塗鴉，吸引超過5千親子參與，但疑有家長...

早餐生活節市府倒貼104萬元 北捷：第二個月調整租金

台北市捷運公司9月推出「2023捷運早餐生活節」，邀集早餐店家進駐捷運站內，增加商機也拉抬搭乘人數。不過，台北市議員秦慧...

新北河濱疫後首度開放這處烤肉 中秋活動體驗不同風情

中秋連假即將來臨，新北河濱多元景點成樂遊好去處，像是八里城市雙雕秀、景觀橋及遊戲場，以及「樹林區原住民主題部落公園」烤肉...

空軍三重一村23日開村 餐飲、青旅進駐一路玩到晚上

2023新北市眷村文化節9月23日在空軍三重一村開村登場。新北文化局說，由開村大喜系列活動打頭陣，除有園區導覽、甬道體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦