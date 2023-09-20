獻出第一次！「最美里長」陳紫渝出寫真書 9月26日發行

有「永和IU」之稱的陳紫渝，在2022年當選新北市永和區永福里長，也被稱為「最美里長」。陳紫渝將在9月26日發行第一本寫真書，陳紫渝早在5天前的IG發文中已先偷偷PO出照片，寫下「這樣的我，你喜歡嗎？9月26日回到相遇的最初」，為新寫真書埋下伏筆。

陳紫渝此次走出里民服務中心，褪下里長背心，陳紫渝換上一件又一件各式風格的服裝 在泳池、草原、咖啡館，在城市的每個角落，留下一幕幕洋溢魅力的寫真，清新甜美的表情、天真無邪的笑容、意想不到的帥氣或性感，透過鏡頭捕捉到從未見過的「陳紫渝」的真實表情，見證屬於她的青澀與美好。

平面拍攝經驗較少的陳紫渝，起初面對鏡頭仍有些羞澀及僵硬，但在攝影師Kris專業指導下，陳紫渝逐漸敞開心懷，拋下原先的包袱，更加融入情境之中，時而甜美、時而嫵媚，舉手投足間沒有刻意營造的成熟，而是更加純粹、自然的模樣，也讓攝影師記錄下一幀幀獨一無二的畫面。

「我希望能透過這本寫真書，讓大家看到不一樣的我。」陳紫渝希望能透過這本寫真書，呈現出最真實的她，也因為拍攝後的成品過於豐富且美好，在進行書封票選時陳紫渝及出版社都陷入極大的苦惱，久久無法抉擇。在兩張照片的來回拉扯及討論後，最終決定同時出版兩個書封版本，讓喜愛陳紫渝的粉絲能一次購入，收藏陳紫渝多變的樣貌。