士林國際文化節北藝登場人潮滿滿 單身聯誼嘗異國料理
「2023士林國際文化節—萬國祈好運」是士林區年度重要活動，昨天下午於北藝中心外廣場熱鬧登場，士林區公所特別與日本富山縣射水市合作，舉辦地方特別文化展，活動還邀請5個邦交國，準備異國美食、表演和手作DIY，吸引民眾到場參與。
活動現場開以扭蛋方式，贈送慈諴宮平安符、士林三大百年老店祈福小物，還有限量隱藏版好禮—由聖文森及格瑞那丁、諾魯、聖露西亞、巴拉圭、帛琉五國駐台使館和日本富山縣射水市提供的精美紀念品，其中富山縣射水市長夏野元志特別從日本帶來手工曳山花車模型，象徵士林與射水友誼的深厚情感。
士林區長洪進達表示，隨著疫情解封，觀光人潮重新湧現，今年士林國際文化節，特別選在士林區新地標北藝舉行，希望能結合藝術活力和多元文化特色，透過五感體驗帶來異國文化，為市民帶來好運。活動結束後，民眾還可以就近逛士林夜市。
此外，活動還特別結合「士事和樂愛情饗宴」單身聯誼活動，單身男女共同體驗異國情調約會，不僅參與文化體驗活動，還到FB食尚曼谷泰式餐廳享用異國料理，拉近彼此的距離，在悠閒的假日下午感受異國文化的迷人魅力。
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