影／貢寮海祭今起連3天開唱 首日人潮搖滾、比基尼戲水

新北市貢寮國際海洋音樂祭今天起在貢寮福隆海水浴場連3天搖滾開唱，首日邀請多位金曲獎入圍及得獎歌手、樂團以及韓國搖滾樂團，壓軸登場的鄭宜農更與「鶴The Crane」合作演出，首日湧入不少民眾，白天在海邊逐浪，晚上在岸上享受震撼搖滾。

今天下午4點起開唱，大舞台由甫獲第34屆金曲獎最佳演唱組合的「Crispy脆樂團」，以溫暖純淨的聲線及多層次和聲療癒開場；接著來自韓國的鋼琴搖滾樂團「DICKPUNKS」演唱清新而輕快的歌謠；多次獲得金曲肯定的「陳建年」老師也帶來多首膾炙人口的歌曲，唱出對臺灣土地與生活的音樂情懷。

搖滾音樂活動的樂團「四分衛」演唱經典歌曲「起來」，鼓勵喜愛創作、追求夢想的音樂人；寶藏男孩「持修」更以獨特的個人魅力征服台下樂迷；「董事長樂團」還特別為海祭調整編制，帶來歷年台式搖滾經典曲目。

小舞台隨性自在表演的「勁爆羅雷」開場，接續「伯爵白」在日式搖滾強烈的節奏感下表達最真實的情感；而「島嶼」以民謠為基底加上後搖滾曲風，歌頌著青春及我們生長的島；「17直播人氣創作LIVER」婕恩JN、辰辰醬、黃子宇Amanda及安呀Alita也與民眾近距離互動。

新北觀光旅遊局提醒欲前往活動會場的民眾善多加利用大眾交通工具前往，更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網。今年邁入第20屆，邀請超過30組國內外知名樂團熱力開唱，明天晚頒發海洋之星、評審團大獎及海洋大賞獎項。

今天海邊有不少性感女模及正妹比基尼戲水，為避免不肖份子在換衣服時伺機偷拍，瑞芳警分局安排由男、女刑警組成反偷拍安檢小組，利用反偷拍蒐證器械，針對會場周邊所有公共廁所及盥洗室、會場周邊加強逐一偵測檢視。