快訊

尚無藥物根治失智症 自我觀察「1指標」若中了盡速就醫

種地瓜要更精進 金山六三社區邀專家教新知

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六三社區是農村再生社區邀請桃園農改場的專家來傳授種地瓜的新知，讓社區成員在地瓜的種植上，精進還要更精進。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六三社區是農村再生社區邀請桃園農改場的專家來傳授種地瓜的新知，讓社區成員在地瓜的種植上，精進還要更精進。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六三社區是農村再生社區，各個成員都是種植高手，尤其是種植出的金山地瓜，口感品質都沒話說，不過社區成員們並不因此而滿足，近來在農閒時，社區邀請桃園農改場的專家來傳授種地瓜的新知，讓社區成員在地瓜的種植上，精進還要更精進。

桃園農改場專員楊采文指出，種地瓜不是施肥澆水就可以，有時候施了肥反而沒長到地瓜而是葉子長得很漂亮，但農友是要收成地瓜而不是地瓜葉，如此一來可能就需要去了解種植土壤的有機質有多少、酸鹼程度如何，才能去調整種植方方式，進而讓地瓜產量、品質年年都穩定。

以無毒友善方式種植是六三社區的地瓜種植特色，因此對於病蟲害的防治以及土壤的特性與酸鹼程度就必須相當講究，透過桃園改良場的講師細細說明每個可能與變向及如何防治，要讓社區成員們未來在種植地瓜上，增添知識與經驗，避免因病蟲害而影響地瓜產量。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，每年種植地瓜，六三社區成員都會碰上不同的環境變化的考驗，為此社區也希望透過專家來開講，讓成員們在面臨各種變化上都能夠有所因應，進而將農作物種植的更好，收穫更豐碩。

桃園 金山 農改場

延伸閱讀

瑞芳自主社區防災演練逼真 東和里民眾認真到位

秋日甜點報到！三品種地瓜打造「秋日甜薯祭」香甜薯泥奶油流淌、雙色甜薯拿鐵等你喝

酒後回老家金山買地瓜送人…開車自撞電桿 車被扣人送辦

陳建仁訪視雲林地瓜合作農場突說「這6字」 旁人認同：真的有希望！

相關新聞

種地瓜要更精進 金山六三社區邀專家教新知

金山區六三社區是農村再生社區，各個成員都是種植高手，尤其是種植出的金山地瓜，口感品質都沒話說，不過社區成員們並不因此而滿足，近來在農閒時，社區邀請桃園農改場的專家來傳授種地瓜的新知，讓社區成員在地瓜的種植上，精進還要更精進。

不再行人地獄！三重蘆洲等路口優化 年底前完成600處

為改善行人地獄環境，新北市府持續提升行人通行路口安全，目前已實施187處行人專用時相、229處行人優先時相，合計416處...

捷運樹林線CQ890標第1支基樁動工 替代道路年底通車

新北捷運樹林線CQ890區段標工程範圍從樹林到迴龍，全長約6.6公里，今天全線第1支全套管基樁鑽掘施工，代表正式進入結構...

指標難找李國鼎故居 北巿文化局：加強標示明年整體修復

台北市文化局委外經營的李國鼎故居，隱身於中正區巷弄間，曾有位黃姓女遊客聽聞故事後，一時興起想前往參訪，不料，指標不清，因...

雙北市府機能比一比 新北砸580萬優化商店街

相較於雙北市政府的生活機能，除了一般常見的銀行、餐廳，北市更有修鞋、修服、修錶等民生服務，新北市府機能略顯單薄。不過新北...

豪雨颱風頻釀土石流 台日交流防治經驗

台灣近年颱風、豪雨過後，常遇土石流，新北農業局昨辦「台日土砂災害技術交流研討會」，由台日雙方土石災害專家學者交流經驗。新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦