種地瓜要更精進 金山六三社區邀專家教新知

金山區六三社區是農村再生社區，各個成員都是種植高手，尤其是種植出的金山地瓜，口感品質都沒話說，不過社區成員們並不因此而滿足，近來在農閒時，社區邀請桃園農改場的專家來傳授種地瓜的新知，讓社區成員在地瓜的種植上，精進還要更精進。

桃園農改場專員楊采文指出，種地瓜不是施肥澆水就可以，有時候施了肥反而沒長到地瓜而是葉子長得很漂亮，但農友是要收成地瓜而不是地瓜葉，如此一來可能就需要去了解種植土壤的有機質有多少、酸鹼程度如何，才能去調整種植方方式，進而讓地瓜產量、品質年年都穩定。

以無毒友善方式種植是六三社區的地瓜種植特色，因此對於病蟲害的防治以及土壤的特性與酸鹼程度就必須相當講究，透過桃園改良場的講師細細說明每個可能與變向及如何防治，要讓社區成員們未來在種植地瓜上，增添知識與經驗，避免因病蟲害而影響地瓜產量。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，每年種植地瓜，六三社區成員都會碰上不同的環境變化的考驗，為此社區也希望透過專家來開講，讓成員們在面臨各種變化上都能夠有所因應，進而將農作物種植的更好，收穫更豐碩。