林口長庚、廣達、扶輪造5G救護車 強化新生重症病童後送

林口長庚醫院今天與廣達公司、國際扶輪基金會在林口長庚研究大樓舉辦「5G救護車啟用典禮」，長庚決策委員會程文俊主任委員、林口長庚醫院陳建宗院長、廣達公司林百里董事長及國際扶輪基金會吳淑華總監共同主持，桃園市衛生局劉宜亷局長也到場，並感謝各方對兒科醫療品質提升的努力。

劉宜亷表示，長庚負責桃竹苗、北北基桃新生兒和兒童後送醫學中心的醫療，過程中路途遠常需要50至90分鐘才能到醫院，確實需要具有5G功能的救護車，長庚醫院結合扶輪、廣達的資源打造全台第1輛5G救護車，在送醫途中有效做診斷和判斷提高救護成功率。劉宜亷也建議廣達可以研發適合成年人使用5G救護車，造福更多患者，獲得林百里董事長認同。

長庚表示，新生兒常因早產、缺氧窒息、呼吸窘迫、先天心臟病等各式情境，必須自地區或區域醫院轉診至醫學中心，林口長庚1989年就成立24小時轉診專線，由兒科醫師領軍負責新生兒外接服務；2020年外接服務增列重難罕病童，醫療團隊除在救護車上立即救治，到院後也以綠色通道直接轉送入兒科加護病房，提升轉診照護時效。林口長庚服務涵蓋桃竹苗是目前全國出生率最高的區域，也是區域內唯一的衛福部兒童重難罕核心醫院，迄今每年外接約300名新生兒及115名重症病童，服務範圍也擴及北北基、宜蘭地區。

長庚決策委員會主委程文俊表示，兒科外接服務在轉送過程中會遇到許多不可預測的病情變化，傳統作法在救護車上只能由醫師以電話與院內團隊聯繫，有時會需要緊急會診其他科，或需要更多設備與藥物緊急治療，都會增加醫療團隊於救護車上的聯繫流程與時間。

陳建宗院長感謝國際扶輪基金會捐送一輛5G救護車，提升兒科轉診救護品質，這輛車搭載與廣達公司合作打造的5G轉送擔架，與雲端轉送整合平台，利用5G高速度、低時延、多連結的3大特性，再由廣達研發專用的微型攝影眼鏡與攝像鏡頭，將救護車上的訊號透過通訊技術即時傳遞至雲端整合平台，同步傳輸到醫院的戰情室，讓院內團隊可即時監控救護車上病人狀況，並利用遠端會診資深醫師，即時提供最佳處置建議與諮詢。