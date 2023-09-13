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獨／糙齒海豚原好轉...昨剛辦命名活動 今突死亡志工難過

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
糙齒海豚原好轉今突死亡志工難過，昨剛辦命名活動。圖／基隆市政府提供
糙齒海豚原好轉今突死亡志工難過，昨剛辦命名活動。圖／基隆市政府提供

新北市八里紅海灘7日發現的活體糙齒海豚擱淺，在基八斗子救援站收容復健，今天進入第七天，據志工指出，上午一早就傳出不幸消息，中華鯨豚協會證實已經死亡，死亡原因還待調查，處置方式會再公布。

「好難過，今天突然死了。」一名參與的志工上午表示，志工日夜排班多天都很辛苦，原以為好轉，大家期待可送回大海野號回家，沒想到突然走了，大家都好惋惜也難過，這幾天日夜的相處，大家都依依不捨。

中華鯨豚協會上午證實已經死亡，死亡原因還待調查，處置方式會再公布。

這隻糙齒海豚為體長為224公分雄性成年個體，獸醫師初步檢查心跳與呼吸穩定，經血液檢測及超音波檢測等評估生理健康狀態，基隆市府產發處、中華鯨豚協會及數十名志工排班救援照護。

中華鯨豚協會指出，10、11日兩天對醫療團隊來說是忙碌又關鍵的兩天，因為胃內發現人造線狀物，團隊十分擔心胃的消化功能是否有在運作以及胃內是否有魚鉤等尖銳物。所幸在相關檢測後確認人造線狀物上並未纏繞高密度的尖銳物，目前對胃沒造成嚴重的阻塞，胃具有一定的消化能力。

在確認胃有消化能力後，醫療團隊11日起開始增加營養品與熱量的供給，並開始給予抗生素進行感染控制，也開始餵食較易消化的柳葉魚來測試胃的功能性，但動物有最迫切的感染與消化問題。

昨天協會網站也展開命名活動，目前票數最高的是取名「糙米漿」，理由是牠姓糙+每天灌食的食物很像米漿；還有網友取名「潮嚮」，認為潮流所在心之嚮往，渴望他回到大海的家。

也有取名「小屁孩」，認為跟協會辦公室只有5個月大的蛋皮一樣愛亂咬，小屁孩一個；有人取名「咬咬」，認為故意咬咬看總醫師楊瑋誠老師的屁股，不曉得味道如何。

協會特別感謝志工每天24小時排班照顧，不分日夜投入，但今天通知，今天11點以後志工不用再前往八斗子，謝謝每一位投入的志工。

鯨豚 獸醫師 團隊

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