北市22場館營運不佳 恐成蚊子館

台北市文化局委外經營的藝文場館，被審計部點名營運能力疲軟，需要市府資源挹注，從民國108年統計整體營運剩餘682萬多元，到110年變成虧損3865萬元，22處場館恐成蚊子館，議員直指，李國鼎故居平均每天只有17人造訪，「連蚊子都不想去」。文化局指出，持續透過線上展示、數位轉型等調整營運，也會輔導提升自籌財務效能。

審計部指出，108年即使營運結果為剩餘，但整體委外場館經營體質明顯欠佳，到了疫情的109年、110年，場館未能積極推動數位轉型也未能配合自籌財源降幅，有效控制成本，這3年間，台北之家、蔡瑞月舞蹈研究社、新芳春茶行、撫台街洋樓等榜上有名，恐成蚊子館。

審計部推測，國內旅遊近9成民眾會自行規畫行程、55%國人會透過網路和社群媒體來搜集旅遊，北市卻缺乏跨局處推動，像是北市府觀光傳播局、交通部觀光局等網站連結；另外，近年65歲年長者旅遊人數漸增，無障礙設施都必須改善，同時也該督促訂定合理自籌比率及加強推動數位轉型，才能提升場館經營韌性。

議員何孟樺說，2022年到2023年3月統計，文化局所有委外場館中，有14個日均參訪人數未達100人；10個日均參訪人數未達50人，其中參訪情形最慘的就是李國鼎故居，平均每天僅有17人造訪，慘不忍睹的參訪人數，可見北市許多藝文館所慘到「連蚊子都不想去」。

文化局表示，針對被點名藝文館所，已於台北旅遊網、文化局官網補齊資訊，部分館所也正著手修復再利用計畫及相關工程，後續將納入無障礙設施與設備檢討，以提供民眾更舒適安全的文化空間。

文化局表示，藝文館所並非以營利為館所營運唯一導向，從109年疫情爆發後，因應疫情影響參觀人數，轄下場館也積極透過線上展示、數位轉型等方式調整場館營運模式，提升財務自籌效能，更有效率方式執行公共任務。