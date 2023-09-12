南港某建案今驚見道路龜裂 居民恐慌「怎會凹下去？」北市回應了

北市中山區大直街94巷上周因基泰建設建案施工不當，導致工地和周邊鄰宅受損。今天再傳出南港區東新街附近建案工地外道路出現龜裂，建管處回應近期大雨及施工的大型車輛較重，導致路面龜裂，現埸工地廠商承諾近日會重鋪柏油。

在地里長李品君說，一個月前就已經有一小部分龜裂，龜裂狀況延伸，道路出現凹陷狀況，許多居民都相當恐慌，才打1999通報。

李品君說，因為周邊都是住宅區，許多民眾都很擔心，路過民眾都會來問，怎麼會道路凹下去，馬路都裂了，怎麼會這樣？不過因目前工地每周一次的偵測狀況都正常，尤其現在工地沒有在挖地下室，僅是在打連續壁，所以明天會緊急找相關單位勘查、並且加強檢測。

北市消防局今天下午3點51分獲報，南港區東新街77巷15弄的地面龜裂並造成側溝變形，另工地圍籬有下陷情形。據悉，該案是民眾向1999反映，希望有專業人員前往會勘，現場經查地面無明顯落差，工地整地中尚未開挖，無安全顧慮。

建管處表示，初步了解，該案經南港區公所會同里幹事、警察及新工處人員到現場勘查，東新街77巷17弄地面因近期大雨及施工的大型車輛較重，導致路面龜裂，現埸工地廠商承諾近日會重鋪柏油。

新工處養護隊第四分隊分隊長胡宗維表示，東新街工地尚未進行深開挖，正進行整地工作。目前判斷原因為大型車輛輾壓，造成水溝溝體損害和路面龜裂，但無影響周邊民宅；因該處屬於建築工程維護範圍，已要求廠商修復，新工處明早也會到場會勘。