監視器+AI 新北抓亂丟垃圾也要科技執法

亂丟垃圾損人不利己，新北市環保局在違規熱點建置1029支移動式監視器取締亂丟垃圾，過去要透過人工逐一辨識畫面，但市府與有線電視業者合作，在三重、淡水兩區試辦AI輔助，可精準從龐大畫面資料庫中快速找到出現垃圾地點，甚至哪一段時間出現「丟包者」與其逃逸路線都能精準掌握，也能透過車牌辨識循線追緝，7-8月上路就抓到105次違規。新北市環保局表示，亂丟垃圾依廢清法可罰1200到6000元，但新北加重罰責，被抓3600元起跳，提醒民眾勿以身試法。

新北市環保局指出，環境衛生是近年民眾陳情案件前三名，環保局在2021年調高7項常見環境汙染行為裁罰金額，其中亂丟垃圾初犯罰鍰即調高至3600元，希望能遏止違規者。

亂丟垃圾民眾常丟了就跑，查緝相當困難，環保局在新北市亂丟垃圾熱點設置1029支移動式監視器，截至2022年，新北市一般廢棄物的違規案件共1萬2327件，其中高達73％是據監視器畫面告發。

新北市環保局指出，以往使用傳統移動式監視器取締亂丟垃圾，每2至3天就須定期派人前往更換電池、記憶卡，為提高效率，環保局與有線電視業者合作，藉有線電視既有電網電力架設可線上饋電的監視器並將影像回傳雲端，免去人工更換電池及記憶卡的作業，並搭配AI辨識人形影像軟體擷取畫面。

環保局說，AI透過訓練後，不僅能夠查出哪些髒亂點出現垃圾包，甚至可以精準抓出哪一段畫面拍到丟包者，循線查出違規者是誰開罰，目前辨識準確度分別達9成及7成，未來將評估最佳模式，以提升稽查人員處理影像效率，目前在淡水與三重兩地，共計約有10支畫面試辦中，今年7-8月共計舉發違規亂丟垃圾行為105次，後續將持續提升辨識準確度，評估擴大應用範圍。

新莊區壽山路水源二橋附常有亂丟垃圾情形，因地處偏僻取締不易，市府架設移動式監視器取締，鏡頭卻屢次遭受破壞或移動角度，後發現是附近有有線電視電線電纜，另架監視器監視「螳螂捕蟬、黃雀在後」，最後抓到破壞監視器的兇手，也追查到亂丟垃圾的行為人是附近工廠的員工，最後都被告發處分。