體驗在地人文活動 「新店溪遊記-和美停看聽」開跑

新北新店年度活動「新店溪遊記」開跑，今年以在地居民熟悉的和美山為主題，辦理攝影比賽、工作坊、小旅行及老歌演唱會等，讓民眾走進和美山，體驗屬於新店在地的文化。

新店區長陳怡君表示，承襲新店溪遊記每年不同的共創主題，今年以和美山為主題，邀請周邊在地居民及在地知名的天馬戲創作劇團共同創作獨一無二的和美山劇本。

活動並於9月規畫三場秋日小旅行，不論是情侶同遊路線、親子尋寶路線或健腳勇者路線等三條路線，沿途都可遠眺或近距離欣賞碧潭風光，是親山又近水的加乘體驗。另一亮點是趣味借位攝影比賽，讓民眾發揮創意並透過鏡頭捕捉和美山有趣以及動人的瞬間。

陳怡君指出，系列活動的壓軸是9月28日的老歌演唱會，邀請葉佳修、邵大倫、涂佩岑、方寧等知名歌手演唱膾炙人口的懷舊歌曲，中場也會安排和美山劇場演出，讓民眾認識不同面向的和美山。

新店區公所補充，活動從9月5日至9月28日起辦理趣味借位攝影比賽、劇本共創工作坊、秋日小旅行及老歌演唱會等系列活動，民眾除可免費參加，還可獲得限量玻璃觀山杯或造型涼感巾精美小禮物，報名需先至公所官網填寫。