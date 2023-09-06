淡水漁人碼頭文青品百年茶 樂活初號店沈浸式體驗

滿滿的文青茶藝氣息，放鬆在漁人碼頭享受悠閒下午茶時光，淡水福容大飯店結合在地特色，打造品茶藝文空間，樂活初號店登場，與新北觀光工廠合作，引進坪林百年茶莊的茶葉，提供「一人一席」文青品茶，發展「沈浸式體驗新零售」模式。

淡水福容飯店總經理陳柏宏表示，福容飯店過去以親子飯店為主軸，總是非常熱鬧，這次規劃一處給「大人們」的專屬空間，孩子去玩的同時，大人也可以稍微放鬆一下。樂活初號店的設計理念及特色將自然光線及舒適綠意引入室內，森林系陽光滿屋的設計，運用落地玻璃和木質傢俱，模糊室內外界限，極簡空間美學，讓人身處其中，達到休憩、放鬆、療癒、靜心、溫暖的閒適感。

秉持樂活初號店創立初衷及精神價值，營業空間均由團隊原創設計，增添自然愜意感，就連在地媽媽都表示，常常相約閨蜜帶小朋友來商場區的親子體能館，看到這很文青風的商店，整體以木頭色系為主，，讓人感覺很舒服，大人們就在這邊喝茶品味小點，終於有休息放鬆的地方真的很讚。

服務人員很有耐心的說茶，讓客人充分瞭解喝茶的過程，在其他地方從來不曾體驗過，非常特別，而且熱茶或冷泡茶都有，可以自己選擇，設計採用落地玻璃，空間明亮沒有壓力，讓人很放鬆，第一次自己來體驗，再來就會約三五好友一起來，在這裡聊天聊地，打發一整個下午，以前漁人碼頭遊玩散步，但現在多了一個短暫休息的好地方。