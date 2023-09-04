淡水巷弄美食 台日夫妻推出道地大板燒料理

許多人嚮往出國去日本，就是要吃美食，日本大板著名的大板燒，現在來到淡水區也可以吃到美味道地的日本料理，位在淡水巷弄間的這一間鐵板武士，老闆兼主廚是一位不折不扣的日本大板人，高橋宏和，他與台灣的妻子定居在淡水，並且開了一間以大板燒還有摩登燒為主的日料店，更吸引許多饕客上門。

店家老闆高橋宏和表示，過去在台灣，很少可以找到一間專門賣大板燒的日式料理店家，而他將日本大板道地口味搬來到淡水，包括從選料，調味一直到周邊餐點，都非常的日本道地，更希望帶給大家不用出國就可以享受日本料理美食大板燒。

大板燒主要使用大量的高麗菜、還有最重要的雞蛋，搭配多種口味，其中有許多的海鮮可以選擇，鮮蝦等等，透過主廚的料理搭配，做出美味的大板燒料理，另外還有加了麵條的摩登燒也深受大家歡迎。另外業者老闆說，透過裝設紅樹林有線電視的店家監視器方案，結合網路，對於店內的各個角落都可以即時看到相當方便。