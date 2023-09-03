坪林將辦「世界河川日」系列活動 走讀北勢溪河怪之旅

世界河川日即將到來，多單位將於17日在大台北重要水源地的坪林舉辦「世界河川日」系列活動，除帶領民眾北勢溪走讀，來場「河怪之旅」外，也辦理「水」的對話座談會，藉由專家座談與互動討論，評估水源回饋金的使用情形，為改善水源回饋金利用提出行動方案。

聯合國訂每年9月最後一個星期日為「世界河川日」，盼喚起全球民眾對河川及水的重視。新北坪林境內有河川及翡翠水庫，是大台北都會區水源的重要區域，當地一直以來都在討論如何在適度開發、水源保護和民眾生計間取得平衡點。

主辦單位貝蒙永續國際計畫與112年國科會計畫 「氣候不確定下的水資源競爭與衝突前章」將於前世界河川日一周日17日邀請大家走入河川、雨水對話，於北勢溪及坪林區市民活動中心辦理「水的對話：坪林世界河川日系列活動」。

主辦單位表示，活動將分兩組，首先是「河怪之旅」北勢溪走讀，分上下午兩場，由坪林故事採集團隊集結新北市立坪林實驗國中學生，透過以水為題的地方學課程，觀察校園、社區的水環境，並從訪談故事中學習古老技藝、下水調查生物、探究環境問題、轉化設計源源不絕的河川妖怪，讓在地人帶著民眾一起尋找這些潛藏的河怪。