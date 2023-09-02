海葵撲南台灣 北市密切監控菜價波動適時啟動平穩菜價

北市災害應變中心2日晚間召開海葵颱風第二次工作會報，由副秘書長王秋冬主持。由於海葵颱風暴風圈將直接侵襲中南部農業產地，可能導致後續菜價波動情形，王秋冬指示產業局要密切監控菜價波動情形，適時啟動相關因應機制，以平穩菜價。

災害防救辦公室報告指出，海葵颱風2日17時位於台北東南方約450公里海面，七級風半徑150公里，以時速16公里向西轉西北西行進，預估於臺東登陸。今(2)日受到海葵颱風外圍環流影響，北市有短暫陣雨，明(3)日和後(4)日風雨較大，不過由於海葵路徑往南修，因此台北市的風力和雨量的也往下修正。

此外，截至2日18時，北市災害應變中心接獲的災情通報案件共4件，2件路樹倒塌、1件積淹水及1件其他，均已處理完畢。

市警察局指出，此次分二階段執行海葵颱風拖吊作業，堤外車輛於2日15時20分全部拖吊完畢，共拖吊移置汽車127輛、大型重機3輛及機車110輛，合計240輛。

市府表示，民眾可下載「台北市行動防災」APP、加入「戀戀水綠 臺北水利」及市府Line官方帳號，隨時掌握全市水情及相關防災資訊，如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修，保障市民安全。