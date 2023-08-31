北大暖心麵包店爆紅 在地里長展開各樣支持

新北市北大特區內麵包店，因老闆娘協助失禁客買衣物，暖心舉動使家人感動，消息曝光網友紛喊要用新台幣下架麵包，在地南園、龍恩也都表示將訂購餐盒、協助麵包店打入附近社區，藉此幫助麵包店永續經營。

三峽台北大學內的新湖會館，其中一間奇佳麵包老闆娘，日前為失禁客衝出門買衣服的善舉，讓家人相當暖心，事件曝光引起民眾注意，紛紛表示要支持這家店，感謝老闆娘的善舉。

消息傳出後，在地南園里長李培鈺表示，得知消息後問過團隊員工得知該店麵包及咖等產品都相當不錯，因里內經常舉辦各式活動需訂購餐盒，未來也將與該店接洽訂購支持。

學校旁龍恩里長黃家賢則表示，了解闆娘的善舉後，由於北大特區內有許多大型社區，將擔任店家與社區主委之間橋樑，讓有需要訂購麵包的社區民眾多一種管道，讓奇家麵包能進入社區增加銷售量。