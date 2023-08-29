三重宮廟合捐20萬 在地學子免費參加寫作班

三重區公所2015年起結合在地宮廟的教育資源，協助學子參與由聯合報主辦的公益作文班，8年多來嘉惠許多在地學子，讓學生在參加升學考試等大考中表現更優異。這次三重地區宮廟合作再度捐助20萬元提供學生免費參加聯合盃作文比賽，三重區長王坤南表示，教育是永續經營的，公所未來仍會和宮廟攜手，「一直持續辦下去」。

王坤南表示，三重宮廟經常集結信眾們的善款與力量關懷在地弱勢，今年持續有宮廟協助3所學校開辦作文班，其中義天宮捐贈10萬元予碧華國中，捷興宮、普庵宮各捐5萬元予三重高中、集美國小，合計捐贈20萬元。

義天宮主委劉文川表示，平時傳統祭典的米油等民生物資，都是委請三重區公所轉贈予需要的家庭，本活動也藉由公所的推動以及在地宮廟的支持，讓實際的作文課程嘉惠更多學子，提升寫作能力。

聯合報代表盧兆麟表示，公益作文班的目的是藉由與各個宮廟的合作來提升學子的寫作能力，身為媒體從業人員，不論是新聞的撰寫文筆能力抑或是日常生活中，文字都是不可或缺的重要工具。希冀藉由寫作班的開辦，共同傳承教育香火。

集美國小高淑真校長表示，教育是百年樹人，每年舉辦的公益作文班更是讓國民教育基礎持續向下扎根的基石。感謝三重區公所提供平台媒合學校讓三重在地學子的寫作能力得以向上提升，感恩三重宮廟的經費贊助，讓寫作班能夠持續提供最好的課程給孩子們參與，從中提升寫作能力。