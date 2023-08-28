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基北北桃道路共好計畫今簽署 道路瀝青品質升級更穩定

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北、北市、基隆及桃園今簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」。記者李成蔭／攝影
新北、北市、基隆及桃園今簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」。記者李成蔭／攝影

各地天坑不斷，在極端氣候挑戰下，道路品質是重中之重。新北、北市、基隆及桃園今簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」，希望全面提升並穩定瀝青混凝土道路品質，盼四市道路品質一致，在緊急時也能互相支援原物料，提升路平水準。

新北副市長陳純敬說，市長侯友宜上任以來就非常注重道路品質，希望這次四市攜手，提高瀝青混凝土廠的品管能力，尤其現在道路修復都注重效率，新北又幅員遼闊，比如有時瑞芳碰到相關道路問題，也許基隆就能支援原物料。

工務局長祝惠美強調，位於基北北桃的瀝青混凝土廠約有20餘家，過去配合公共工程供料的瀝青廠，都需有認證機制，這次推動共好計畫，從原料著手，才能夠根本提升瀝青混凝土品質。

養工處長簡必琦說明，會要求瀝青混凝土廠商必須透過第三方評鑑專家輔導並認證完成驗廠機制，供應穩定材料鋪築，驗廠機制分為「行政管理」、「生產管理」及「品質管理」三個面向，由評鑑工廠材料源頭開始把關，再透過人員訓練、生產設備的維護頻率及品管系統的建立模式，提升瀝青混凝土材料品質和人員管理能力。

基隆工務處副處長黃毅維提到，過去基隆被認為市場較小，廠商總不是那麼積極，如今四市合作擴大事市場，能更有選擇。桃園工務局長汪在宙也說，新北及桃園交界處多，未來很多道路接壤討論也可透過此平台。

新北養工處道路養護一科長俞裕軒補充，該計畫明年正式明年試辦、後年正式啟動，未來任何想要標公共道路工程，都需要透過第三方驗證，這將使四市瀝青廠品質更穩定，大家彼此良性競爭，素質也都會提高。

桃園市土木技師公會理事長蔡逸勲表示，公共工程品質提升是大家的願望，但今天簽署只是初期階段，未來如何落實相關機制，包含驗證、輔導等都不可或缺，還要再大家一同努力。

新北市議員金瑞龍表示，樂觀其成，但最主要還是運費的問題，這就影響成本，未來能否互相支援，就要看廠商怎麼競標；新北市議員李宇翔也說，簽訂這樣計畫很好，像林口龜山交接處就有很多瀝青、標線斑駁的情況，甚至有跨市陳情，過去只能透過兩市個別議員默契處理，若未來有這機制，就能跨市反應，彼此交流反映更即時、更迅速，但未來四市窗口及機制要怎麼走將會是更重要的。

新北副市長陳純敬表示，市長侯友宜上任以來就非常注重道路品質，希望這次四市攜手，提高瀝青混凝土廠的品管能。記者李成蔭／攝影
新北副市長陳純敬表示，市長侯友宜上任以來就非常注重道路品質，希望這次四市攜手，提高瀝青混凝土廠的品管能。記者李成蔭／攝影
新北、北市、基隆及桃園今簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」。記者李成蔭／攝影
新北、北市、基隆及桃園今簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」。記者李成蔭／攝影

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