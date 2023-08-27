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林口夜市鐵板燒攤商疑抹布水倒煎台 新北：最重可罰2億

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口夜市一間鐵板燒，被民眾目擊到業者用抹布水到在煎台上。圖／擷取自林口夜市社群
林口夜市一間鐵板燒，被民眾目擊到業者用抹布水到在煎台上。圖／擷取自林口夜市社群

夜市鐵板燒俗又大碗，常為民眾晚餐選擇之一，不料林口夜市一間鐵板燒，被民眾目擊到業者用抹布水倒在煎台上，部分民眾恐早已吃下含有抹布髒水的食物。新北衛生局說，若查獲衛生不符規定處，命其限期改正，經複查仍不符規定，最重開罰2億。

林口夜市位於中山路與佳林路後方空地，僅三、日有攤商營業，2014年開市至今已有135個攤販，是林口區頗具規模的夜市。不過2021年曾發生知名碳烤攤將燒烤的竹籤拿來剔牙，又用該牙籤串上食材引發熱議，雖然後續林口夜市管委會永久註銷該攤販擺攤權利，但仍讓民眾對夜市食安問題打上問號。

如今林口夜市再度被民眾目擊，一間鐵板燒攤販疑似使用擦餐桌的抹布水倒在煎台上，雖然業者聲稱是清潔煎台，但民眾恐早已吃下含有髒水的食物。

新北衛生局說，昨日獲報後去現場稽查，但業者昨晚並未營業，今晚將再去現場稽查，若查獲衛生不符規定處，命其限期改正，經複查仍不符規定，依食安法第8條第1項規定，可處新臺幣6萬元至2億元罰鍰。市場處則說，林口夜市屬市場處列管的集合攤販，將請自治會先行勸導業者進行改善，避免觸及公共衛生問題，同時與新北市衛生局聯合稽查，以維護市民遊逛夜市食品衛生安全。

衛生局 夜市 林口 食安

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