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侯友宜頒獎宗教團體 三峽廣行宮受獎是正妹台語歌手

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
36歲蘇宥蓉原為台語歌手，6年前在接唱宮廟活動場時，因緣際會到三峽廣行宮唱活動，開始擔任親善大使。記者張曼蘋／攝影
36歲蘇宥蓉原為台語歌手，6年前在接唱宮廟活動場時，因緣際會到三峽廣行宮唱活動，開始擔任親善大使。記者張曼蘋／攝影

新北市府今辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚105家績優宗教團體，包括公益慈善、社會教化及個人奉獻三大類獎項。其中三峽廣行宮獲公益慈善、社會教化獎，受獎者蘇宥蓉為台語歌手，6年前因緣際會唱宮廟活動，進而當親善大使，她說，突破既定印象的廟公廟婆，也吸引許多年輕人參拜。

今年有68家宗教團體獲獎「公益慈善」類獎項，捐助總金額達2億5000多萬元；其中板橋慈惠宮及板橋接雲寺捐款皆高達1千多萬元；「社會教化」類獎項，共83家宗教團體獲獎，宗教團體為居民提供共餐、社區照顧關懷據點、夏冬令營或藝文表演課程等，如靈鷲山無生道場推廣環保愛地球淨灘活動及關懷弱勢團體；個人奉獻獎項部分，則表彰在宗教界服務20年以上，共91人獲獎。

侯友宜表示，非常謝謝大家幫忙，不管什麼職務都要盡心盡力，不要怕困難、怕挑戰，目標明確，為了國家、為了人民要承擔一切，就像宗教，經過苦難，依然保有關懷這塊大地的心，沒有為名為利，只為世界祥和，他也是追隨宗教大佬的腳步，「國家才是我們最重要，人民是我們心中的寶貝」。

36歲廣行宮親善大使蘇宥蓉為台語歌手，6年前在接唱宮廟活動場時，因緣際會到三峽廣行宮唱活動，認識主委黃騰霆，也開始擔任親善大使。她說，以前沒有特別信宗教，幾次趕場跑活動開快車，險些出車禍，但從事宗教活動後，但都有受關聖帝君保佑，後來活動越來越順，都能安全抵達。

蘇宥蓉表示，既定印象中的廟公廟婆都是年紀較大，但廣行宮走向創新、現代化，有許多不同以往的新點子，像是擺放Q版關聖帝君像等等，也吸引很多台北大學的年輕人來參拜，讓年輕人知道宮廟不是只有年長者才會來。

另，受獎時，埔墘福德宮還捐贈600組價值1100元普渡物資及34萬元現金，市價達100萬元，主委廖榮清表示，很樂意將宗教資源回饋社會響應慈善，也期盼達到拋磚引玉效果。民政局長柯慶忠表示，感謝長期為地方服務、社會奉獻，這樣的大愛精神不分縣市及國界。

新北市府今辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚105家績優宗教團體。記者張曼蘋／攝影
新北市府今辦「2023新北市績優宗教團體表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚105家績優宗教團體。記者張曼蘋／攝影
廣行宮親善大使蘇宥蓉（右）6年前因緣際會到三峽廣行宮表演時，認識主委黃騰霆（左），也開始擔任親善大使。記者張曼蘋／攝影
廣行宮親善大使蘇宥蓉（右）6年前因緣際會到三峽廣行宮表演時，認識主委黃騰霆（左），也開始擔任親善大使。記者張曼蘋／攝影
蘇宥蓉為台語歌手，她說，以前幾次趕場跑活動開快車，險些出車禍，但從事宗教活動後，但都有受關聖帝君保佑，後來活動越來越順。圖／蘇宥蓉提供
蘇宥蓉為台語歌手，她說，以前幾次趕場跑活動開快車，險些出車禍，但從事宗教活動後，但都有受關聖帝君保佑，後來活動越來越順。圖／蘇宥蓉提供

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