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選舉廣告一國多制 北市立法推手呱吉：盼選舉非比誰錢多

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
台北市前議員呱吉邱威傑。圖／截自「呱吉」臉書粉絲團
台北市前議員呱吉邱威傑。圖／截自「呱吉」臉書粉絲團

全台各縣市競選廣告物管理一國多制，當初的幕後推手、大力推動北市議會立法的北市前議員呱吉邱威傑認為，中央應該考慮統一立法，儘管移風易俗很困難，但台灣過去也經歷過選風改變，相信未來可以更前進一步。

邱威傑於2019年時，曾在台北市i-Voting平台提出修正「台北市競選廣告物管理自治條例」動議，要求禁止政治人物漫無章法地在台北市懸掛看板，改以有限的尺寸、有限制的地點陳列。

邱威傑受訪也提到，當初他推動北市立法時，也希望北市府相關單位要先給替代方案，包括每一個行政區要有合理的政治廣告張貼處，並且上路前要做好準備，不過目前看市府公部門配套沒弄好，「似乎政府也在軟性抵抗這件事，沒有將這件事放在心上，有點可惜」。

對於推動的用意，邱威傑提到，第一，當然是基於都市美學；另外，希望降低選舉門檻，他也以台北市為例，要選一次議員競選經費就要五百至一千萬元不等，若要選立委，競選經費就更高，可以理解對一個30歲以下新人，鐵定沒有這樣的預算，除非背後有財團支持。

邱也提到，甚至選舉若變成「看板大戰」，對新人來說，選舉太過辛苦，希望選舉不要變成「比誰經費比較多」的大戰。

北市建管處表示，台北市訂定競選廣告物管理自治條例，通常是接獲民眾檢舉才會派員去看，不會特別派員在街頭找對象開罰，如果有人檢舉，查證屬實會要求補正或改善，無效才會開罰，不過條例上路以來目前民眾反映情況不嚴重，目前無開罰案例。

台北市國中聯家長會總會長劉一寬也表示，國中小還是會盡量不讓小孩太早接觸政治議題，雖然現今網路、電視都很發達，小朋友還是會問，不過近年雙北選舉看板明顯少很多，他認為這是很好的現象，可以還給市民乾淨街道。

劉一寬也說，有部分縣市選舉看板亂象還是很嚴重，帶小朋友出去玩一條路上看到10幾面都有可能，他認為，中央也應一併修法，除了減少政治味，更能讓道路美觀，相信其他縣市家長也有所期待。

北市 廣告 邱威傑

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