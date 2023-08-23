聽新聞
test
0:00 / 0:00

參觀俞大維紀念展 蔣萬安：兩岸倒退是最糟糕選項

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北上海雙城論壇前夕，台北市長蔣萬安昨到台大圖書館參觀「俞大維先生紀念特展」時，有感而發說，兩岸領導人應該以人民福祉為前提，任何不必要的威脅或衝突，都會造成歷史的倒退，倒退是現階段最糟糕的選項。

蔣萬安在八二三砲戰紀念日前夕，昨天參觀曾在砲戰期間親赴戰地，並遭砲彈碎片擊中的國防部前部長俞大維紀念特展。

「和平不能靠口號，和平紀念碑是所有前人以血、以淚，以慘痛為代價，我們不能忘記，也不應該忘記」，蔣說，這是八二三砲戰給他最大的啟悟，「我們責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平」。

他認為，兩岸要和平互動，必須靠雙方領導人最大智慧，任何不必要的威脅，或任何不必要的衝突，都會造成歷史倒退，倒退是現階段最糟糕的選項，而和平必須要有尊嚴、用實力捍衛，也必須要用對等、尊嚴、交流來維繫。

俞大維 蔣萬安

延伸閱讀

為全中運延後國高中放寒假引家長抗議 蔣萬安回應了

陸媒稱雙城論壇澆灌「和平之樹」 蔣萬安：絕大多數民眾樂見交流

雙城論壇前談兩岸關係 蔣萬安提8字：捍衛民主、追求和平

影／參觀俞大維特展 蔣萬安：和平得來不易

相關新聞

囤房稅生變？新北議會又提前散會

新北市議會臨時會昨天再度提前散會，外界憂心下周排審的囤房稅恐出現變數。民進黨團總召鄭宇恩表示，民進黨目標就是要通過囤房稅...

北市汙水下水道 20萬餘戶未接管

台北市府近年積極推動汙水下水道建設，預計2032年接管普及率要達90%；但截至去年底，普及率僅81%，尚有2萬餘戶無接管...

雷雨狂炸 文湖線號誌異常一度停駛

台北市昨天下午雷雨狂炸，打雷聲不斷，捷運文湖線下午3時32分一度暫停營運，下午4時13分才恢復。台北捷運公司表示，疑似受...

花博美食街豪雨必淹 店家叫苦

近期午後對流旺盛，市區常發生暴雨，北市議員柳采葳最近接獲投訴，指中山區花博公園內美食街每遇豪大雨必淹、不僅倉庫雨水倒灌、...

參觀俞大維紀念展 蔣萬安：兩岸倒退是最糟糕選項

台北上海雙城論壇前夕，台北市長蔣萬安昨到台大圖書館參觀「俞大維先生紀念特展」時，有感而發說，兩岸領導人應該以人民福祉為前...

中捷事故殷鑑 議員籲強化三鶯線應變

今年5月中捷發生吊臂墜落奪命事件，如何防止飛落物侵入軌道引起重視。新北市議員蘇泓欽質詢指，新北三鶯線將在2025年底完工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦