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參觀俞大維紀念展 蔣萬安：兩岸倒退是最糟糕選項
台北上海雙城論壇前夕，台北市長蔣萬安昨到台大圖書館參觀「俞大維先生紀念特展」時，有感而發說，兩岸領導人應該以人民福祉為前提，任何不必要的威脅或衝突，都會造成歷史的倒退，倒退是現階段最糟糕的選項。
蔣萬安在八二三砲戰紀念日前夕，昨天參觀曾在砲戰期間親赴戰地，並遭砲彈碎片擊中的國防部前部長俞大維紀念特展。
「和平不能靠口號，和平紀念碑是所有前人以血、以淚，以慘痛為代價，我們不能忘記，也不應該忘記」，蔣說，這是八二三砲戰給他最大的啟悟，「我們責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平」。
他認為，兩岸要和平互動，必須靠雙方領導人最大智慧，任何不必要的威脅，或任何不必要的衝突，都會造成歷史倒退，倒退是現階段最糟糕的選項，而和平必須要有尊嚴、用實力捍衛，也必須要用對等、尊嚴、交流來維繫。
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