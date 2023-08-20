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豪雨特報！新北大雷雨「國家級警報」響 雙北發布淹水警戒

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強降雨來襲！新北市7區淹水一級警戒 侯友宜緊急回市府坐鎮

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供

新北市板橋、新莊、樹林、三峽、新店等區今天下午出現強降雨，新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。

新北市政府表示，因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已進行疏洪十路以北區域路段（及越堤道）只出不進管制，請提早配合改道。

全台午後對流旺盛，中央氣象局今天下午1時許，針對8縣市發布大雨特報，新北市有7區列為一級淹水警戒，包括三峽、樹林區下午2時許部分路段開始出現淹水。樹林區坡內里長陳譽丰指出，里內靠近山區，每逢強陣雨就會淹水，現已淹至20、30公分高。

水利署下午3時許更新淹水警戒預測，雙北有13區列為淹水警戒，包括新北市三峽、三重、土城、新莊、板橋、樹林、泰山等7區，及台北市中正、士林、萬華等3區皆為一級警戒，陸續出現積水；另新北市五股、蘆洲、台北市北投區列為二級淹水警戒。

樹林區坡內里長陳譽丰說，因里內靠近山區每逢強陣雨必淹，現已淹至20、30公分高，提醒機車騎士要留意安全，他說，好在雨退得算快，尚未傳出災情。

新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。圖／新北市政府提供
樹林區坡內里長陳譽丰說，坡內里靠近山區每逢強陣雨必淹，現已淹至20、30公分高。圖／陳譽丰提供
樹林區坡內里長陳譽丰說，坡內里靠近山區每逢強陣雨必淹，現已淹至20、30公分高。圖／陳譽丰提供

淹水 侯友宜

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