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東方美人茶揉進餅皮 2023臺灣餅頒獎典禮傳承在地風味

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
拉菲樂烘培以鐵觀音茶粉，並採用萬丹紅豆、金山地瓜，作品「秋栗」獲頒創意獎。記者黃仲裕／攝影
拉菲樂烘培以鐵觀音茶粉，並採用萬丹紅豆、金山地瓜，作品「秋栗」獲頒創意獎。記者黃仲裕／攝影

台灣糕餅市場競爭激烈，業者無不攪盡腦汁，發揮創意，2023臺灣餅頒獎典禮，就有業者將在地食材做結合，並導入近年來國人注重健康養生的觀念，端出美味健康的糕點參加競賽活動。

內餡是鳳梨和芭樂，餅皮卻有著東方美人茶香氣，手信坊作品「印象福爾摩沙」，結合台灣在地風味，獲得2023臺灣餅「傳承獎」，而業者拉菲樂烘培以鐵觀音茶粉，並採用萬丹紅豆、金山地瓜，作品「秋栗」獲得評審青睞。

經濟部商業司長蘇文玲表示，民眾對於健康觀念愈來愈注意，今年的「臺灣餅」甄選活動的參賽作品中，也呈現了業者對於健康食材愈來愈重視。而經濟部商業司也協助業著提升品牌形象，產品的經濟價值，並將台灣糕餅推向國際。

2023台灣餅有34件「傳承獎」和35件「創意獎」作品獎，吸引民眾目光。記者黃仲裕／攝影
2023台灣餅有34件「傳承獎」和35件「創意獎」作品獎，吸引民眾目光。記者黃仲裕／攝影
手信坊以臺灣東方美人茶揉進餅皮，再搭配本地鳳梨和芭樂的內餡，製作出作品「印象福爾摩沙」獲得傳承獎。記者黃仲裕／攝影
手信坊以臺灣東方美人茶揉進餅皮，再搭配本地鳳梨和芭樂的內餡，製作出作品「印象福爾摩沙」獲得傳承獎。記者黃仲裕／攝影

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