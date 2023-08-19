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視察萬大線 蔣萬安向陳揆請命增經費

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
行政院長陳建仁（前左）昨天在台北市長蔣萬安（前右）陪同下，視察捷運萬大線第一期工程北市段，左方為潛盾工程挖的隧道。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（前左）昨天在台北市長蔣萬安（前右）陪同下，視察捷運萬大線第一期工程北市段，左方為潛盾工程挖的隧道。記者蘇健忠／攝影

捷運萬大線第一期工程整體施工進度為68%，預計民國116年底完工，台北市長蔣萬安昨向行政院長陳建仁請命，「台北捷運興建整體經費增加756億，其中427億懇請中央給予支持」。陳建仁則說，發展捷運不分藍綠，只有一起合作，才有辦法完成，「不會債留子孫、拖垮財政」。

蔣萬安昨陪陳建仁視察萬大線一期工程，行政院在民國99年核定捷運萬大線工程，全長22.8公里，其中萬大線一期9.5公里，共設9座地下車站，北市境內設4座車站，行經新北土城與中永和地區經華中橋進入台北市區的要道，萬大線通車對改善交通與帶動地區發展，具有非常重要的角色。

蔣萬安致詞指出，藉由院長來機會，他還是要向院長請命，過去3年疫情，缺工缺料嚴重，加上國際局勢，俄烏戰爭、原物料上漲，營建工程經費提升非常多，萬大線一、二期工程，以及捷運南北環段，相關修正計畫也會送中央，目前整體經費增加756億，其中427億懇請中央給予支持。

陳建仁表示，萬大線第一期，北市萬華區到新北土城區經費會增加，是因為疫情、原物料上漲、勞工薪資上漲和工程困難，所以計畫送到行政院來時，行政院一定會好好考量這些因素，因為發展捷運不分藍綠，只有一起合作才有辦法完成。

陳建仁也說，整個台灣的交通建設，蔡英文總統上任後非常關心，任內核定的捷運有10條，補助包括前瞻和工程預算，補助1518億，再加上700多億，會超過2千億。 但交通建設，只問需要，中央地方一起攜手合作，絕對不會是債留子孫，拖垮財政。

台北捷運局表示，在施工團隊的努力下，萬大線工程不僅克服地下工程艱難的施工條件，順利完成穿越新店溪長隧道，目前地下3層車站主體結構也即將完成。另為落實節能減碳，大廳、月台層公共區採無天花板設計。此外，本站公共藝術也融合在地文化特色，相信將來通車後可提供民眾舒適的乘車體驗。

捷運局也坦言，因為國際原物料價格上漲以及烏俄戰爭影響，目前施工中的萬大線一期及發包中的萬大線二期工程、環狀線南北環段經費已經大幅不足。因此，蔣市長才會懇請中央早日核定修正計畫，增加補助經費與期程延長，以加速執行後續工程建設。

萬大線 捷運 陳建仁

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