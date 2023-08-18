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三芝有機農場挑戰種金鑽鳳梨 果香甜中帶酸不膩口

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場嘗試種下新的農作物『金鑽鳳梨』，果香、甜中帶酸，不膩口又好吃。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場嘗試種下新的農作物『金鑽鳳梨』，果香、甜中帶酸，不膩口又好吃。 圖／紅樹林有線電視提供

因氣候的關係，鳳梨最大產地在台灣的中南部，三芝區的三芝有機農場五年前開始嘗試種下新的農作物『金鑽鳳梨』，前年終於可以收成，而連兩年採收成果都不錯，今年又到了收成季節，鳳梨熟成變黃才採摘，果香、甜中帶酸，不膩口又好吃。

三芝有機農場馬文權說，當初是為了活化耕地並且增添作物多樣性，才在五年前開始試著種下新的農作物金鑽鳳梨，直到前年終於可以收成，好在採收成果都不錯，今年又到了收成季節，鳳梨結果不錯只是有裂果情形，未來要繼續研究種植方法，改善裂果影響賣相的問題。

北部金鑽鳳梨雖然生長期較長，不過因為離銷售市場距離近的關係，可以長到熟果就是所謂的『在欉黃』才採下，這樣採收下來的果實就可以立刻可以吃，不但是果香味十足，甜中帶微酸的口感，更是不會膩口，相當好吃。

三芝有機農場馬文權指出，在北部種鳳梨氣候因素本就不利，不過一年一年的種出心得，選擇一般民眾接受度高的金鑽鳳梨種植，加上結果時期給足水份，讓鳳梨果實香甜又飽水好吃，未來也會累積這幾年來的種植經驗作為養分，要將金鑚鳳梨在北部穩定面積種植，讓更多的人都可以品嚐到北部金鑽的香甜微酸好滋味。

鳳梨

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