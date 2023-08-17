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北市府要賠2.3億…北投纜車喊卡挨批留爛攤 柯文哲：蓋了賠更多

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（右）今天參訪花蓮的台泥DAKA園區。記者王燕華／攝影
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（右）今天參訪花蓮的台泥DAKA園區。記者王燕華／攝影

北投纜車BOT案在台北市前市長柯文哲任內喊卡，經過仲裁，北市府要付2.3億元，綠議員批柯「甩鍋給蔣萬安市府」，柯文哲今天回應，他上任就知道不可能蓋下去，蓋下去只會賠更多。

柯文哲今天在花蓮針對北投纜車一事受訪表示，當時想蓋是陽明山上有旅館用區，財務可以平衡，但現在陽明山有特定保護區，不可能再蓋。

他說，貓空纜車15年虧18億，北投纜車因為有硫礦氣的關係，會賠更多，所以他上任後就知道不可能蓋下去，蓋下去只會賠更多，他的態度就是面臨問題、解決問題，既然不可能蓋就停掉，該結算就結算。

柯文哲說，若是不想惹事的政府，反正就不可能蓋，不想理它就丟在那裡，就這樣一任市長拖過一任，北纜拖了幾年，就是大家不想解決。他說，他任內可以解決的法律問題，幾乎他都清光，唯一比較大沒解決的只有公共設施保留地，沒辦法，因為錢太多，其他可以清都清光了。

北投纜車BOT爭議超過20年，柯文哲任內拍板停建，台北市政府與開發業者聲請仲裁庭，今年5月仲裁出出爐，市府須賠償廠商2.3億元。

貓空纜車 柯文哲 北投 BOT 蔣萬安 陽明山

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