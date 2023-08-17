農曆7月 北市推先火化後奠禮

農曆7月俗稱「鬼月」，民間常有喪家不辦殮殯習俗，北市民政局指出，農曆7月不出殯，對家屬來說，既漫長又煎熬，且經計算，遺體冰在殯儀館1個月的之冰存費用高達近4萬，對喪家在心理和經濟上造成雙重壓力。為推行移風易俗，宣導先火化後奠禮的政策，推出遺體8日內火化者，可免遺體寄存費及火化，外縣市還有減半優惠。

北市殯葬處表示，民間傳統習俗，農曆7月較不辦出殯告別式，冰櫃空的量會比平時少一點；以空櫃率來算，第二殯儀館冰櫃726個，平時約有20%至30%空櫃，過去農曆7月最低曾剩3%空櫃。

殯葬處表示，去年農曆7月冰櫃沒有滿，但今年從過年到現在，冰櫃使用量一直比較大，預期冰櫃還是會比較緊張，不過到目前為止，未來幾天二殯禮廳使用是全滿，相較農曆年期間，殯儀館連續休館5日完全沒辦告別式情況不同，目前已備冷凍貨櫃因應。

殯葬處指出，為推行移風易俗，宣導先火化後奠禮的政策，除推出遺體8日內火化者，可免遺體寄存費及火化，外縣市減半收費，亡者設籍台北市且申請第一殯儀館出殯者，更加碼減免禮廳使用費、冷氣費及善後處理費等措施。另外更推出優化遺體入殮空間配套措施，讓至親家屬有獨立空間可以參與遺體入殮及瞻仰遺容的簡單儀式。