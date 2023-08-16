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瑞芳水湳洞候車亭竟被強風吹毀 地方籲修繕保安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區水湳洞的候車亭不敵颱風強風侵襲，有多處毀損的情形，地方會勘要求修繕，以保障民眾候車安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區水湳洞的候車亭不敵颱風強風侵襲，有多處毀損的情形，地方會勘要求修繕，以保障民眾候車安全。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區水湳洞的候車亭，是木式建築，但因老舊加上經過今年的颱風強風侵襲，有多處毀損的情形，今(16)日包括市府交通局，瑞芳區公所、新北市議員林裔綺服務處及里長等單位就到現場，目前先以原有建物進行修繕，以保障民眾候車安全。

瑞芳水湳洞候車亭為木造式建築，空間寬敞又具有風格，是難得一見的木造候車亭，但因為年代久遠，至少也有二十年的歷史，又位在海邊，長期經過風吹雨淋，接縫處早已經開始鏽蝕，加上今年颱風侵襲，許多木片都不敵強風被吹落，目前是先用黃色警示帶先圍起來，暫時無法入內候車。

濂洞里里長黃嘉祺表示，這座候車亭因為是木造極具風格，不少遊客和民眾都會來這裡不僅候車也拍照留念，但因為這座候車亭也有二十年歷史，接縫處也開始出現鏽蝕，這幾次颱風更是將木片吹落，希望主管機關協助修繕事宜。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，因為木造的候車亭現在可能已經很少有，地方希望這座候車亭可以原始樣貌去做修繕，觀察下來不只有木片被吹落，結構方面也需求加強，因此短期先就破損部分修繕，之後再來進行整體補強，要讓民眾候車空間更安全。

瑞芳 颱風 水湳洞

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