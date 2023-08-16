國家電影中心二期都計案審議通過 地方盼打造新莊地標
國家電影文化中心一期已完工開放使用，但空間不敷使用，為活化公有土地並帶動地區發展，新北市城鄉局推動國影中心二期都市計畫變更作業，昨天內政部都委會審議通過，除滿足國家視聽文化資產保存與推廣功能，同時提供汽、機車停車位各500席、留設大面積開放空間等，強化當地公共服務量能與品質。
新莊副都心地區作為大漢溪北三大核心之一，配合交通建設、公共設施等基礎建設機能完備，先後吸引中央合署辦公室、商辦空間及大型商場等在此落腳。
新北市城鄉局長黃國峰表示，為活化公有土地並帶動地區發展，本次由文化部、新聞局、交通局及城鄉局等跨局處合作檢討，將原以停車場功能為主的停兼影用地，變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」，除滿足2館具備電影、電視、廣播等國家視聽文化資產保存與推廣功能，同時提供公共汽、機車停車位各500席、留設大面積開放空間等，強化當地公共服務量能與品質。
城鄉局表示，本案由地方中央齊加速推動，昨天在內政部都委會審議通過，後續將於發布實施後由文化部接棒，辦理規劃設計及興建工程等作業，期望未來2期場館落成後，除結合現有1期場館服務機能，亦驅動周邊產業園區加速發展，引領新莊副都心地區成為新北市影視文化新亮點。
新北市議員翁震州表示，電影文化中心其都市計畫最早於台北縣時期2003年即已通過，並在2007年核定計劃，一期場館直到去年1月才啟用，前後延宕近20年，價值數十億的土地，卻縮水成辦公廳舍，市民不免失望、甚至遺忘。
翁震州說，如今二期場館終於要啟動，衷心期盼能恢復原計劃所規劃的國家電影院、電影博物館、電影圖書館、電影資料館及多功能互動設施，打造如同高雄流行音樂中心，成為新莊與新北市民的地標，並成為電影交流中心。
市議員戴湘儀表示，新莊副都心為新北重要「整開」區，串接「雙」捷運系統、富商業機能，但國影中心二期目前規劃以典藏為主，建議文化部應該多聽取地方意見，並期盼站在「全國」角度規劃思考，除了保存推廣國家重要電影文化視聽資產，也要達到充實民眾文化內涵提升生活品質、帶動新莊周邊產業專用區發展的目標。
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