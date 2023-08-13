貓纜平台堆雜物 議員憂阻逃生

台北貓纜連年虧損，疫情後北捷積極行銷，但北市議員鍾佩玲接獲爆料，貓空纜車疏於管理，逃生梯與戶外平台堆置雜物，一樓入口售票處不僅空無一人，更將緊急出口納入辦公區域範圍，嚴重影響公安。北捷指出，是放車站清潔用品以及相關的車站備品，物品沒有影響逃生動線，也每日派員巡查，確保逃生動線暢通。

鍾佩玲指出，她接獲民眾檢舉，貓空纜車逃生空間似有違規使用，戶外平台堆雜物，宛如儲藏室，倘意外發生致物品倒落，恐將阻礙民眾逃生；臨遊客中心側直達樓梯，近一樓出口同樣堆置各式打掃器具。

另外，北捷將貓纜1樓入口處規畫為售票工作區，但將緊急出口納入辦公區域範圍內，恐影響緊急逃生。此外，民眾表示當日前往時，卻出現售票工作區空無一人景象，亦未放置任何引導說明，不知該向誰詢問。

北捷表示，相關建物公安檢查及申報，貓纜動物園站112年度最新檢查合格標章，有效期限從今年3月9日至113年3月31日，已經張貼在車站。另外，緊鄰新光路側動物園站2樓，目前為露台區，放置車站清潔用品以及相關的車站備品，未影響逃生動線，貓纜轄管場域也每日派員巡查，確保逃生動線暢通。

北捷指出，貓空纜車開放營運時，動物園站4樓設有常駐的詢問處（售票處），動物園站1樓簡易人工售票區係配合旅客之需求及運量，於平日上午10點至晚上6點、假日上午8點半至下午4點半皆有人員服務，其餘時間亦有保全駐守。