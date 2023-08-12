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貓纜逃生空間堆置雜物 議員批：疏於管理影響公安

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員鍾佩玲接獲爆料，貓空纜車逃生梯與戶外平台堆置雜物，嚴重影響公安。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
北市議員鍾佩玲接獲爆料，貓空纜車逃生梯與戶外平台堆置雜物，嚴重影響公安。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

台北貓纜連年虧損，疫情後北捷積極行銷，但北市議員鍾佩玲接獲爆料，貓空纜車疏於管理，逃生梯與戶外平台堆置雜物，一樓入口售票處不僅空無一人，更將緊急出口納入辦公區域範圍，嚴重影響公安。對此，北捷指出，戶外露台區，放置車站清潔用品以及相關的車站備品，物品沒有影響逃生動線。

依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，公路、鐵路及大眾捷運車站依其規模大小，應一或兩年辦理一次。另北市府自109月3月1日起施行營業場所自主檢視，並填報台北市建築物使用管理事項自主檢查表，以期提升民眾對於自主使用場所安全意識及本市營業場所建築物公共安全之目標。

鍾佩玲指出，她接獲民眾檢舉，貓空纜車逃生空間似有違規使用，影響民眾逃生之情事。以臨路側直達樓梯，戶外平台堆置雜物，宛如儲藏室，倘意外發生致物品倒落，恐將阻礙民眾逃生；臨遊客中心側直達樓梯，近一樓出口同樣堆置各式打掃器具。

另外，北捷將貓纜1樓入口處規畫為售票工作區，但將緊急出口納入辦公區域範圍內，恐將對緊急逃生有所影響。此外，民眾表示當日前往時，卻出現售票工作區空無一人之景象，亦未放置任何引導說明，不知該向誰詢問。

對此，北捷表示，相關建物公安檢查及申報，貓纜動物園站112年度最新檢查合格標章，有效期限從112年3月9日至113年3月31日，已經張貼在車站。另外，緊鄰新光路側動物園站2樓，目前為露台區，放置車站清潔用品以及相關的車站備品，放置之物品未影響逃生動線，貓纜轄管場域也每日派員進行巡查，除確保逃生動線保持暢通。

北捷指出，貓空纜車開放營運時，動物園站4樓設有常駐的詢問處(售票處)，動物園站1樓簡易人工售票區係配合旅客之需求及運量，於平日上午10點至晚上6點、假日上午8點半至下午4點半皆有人員服務，其餘時間亦有保全駐守，進行人員管控並回應旅客。

北捷公布貓纜相關建物公安檢查及申報，貓纜動物園站112年度最新檢查合格標章。圖／北捷提供
北捷公布貓纜相關建物公安檢查及申報，貓纜動物園站112年度最新檢查合格標章。圖／北捷提供

貓空纜車 北捷 貓纜

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