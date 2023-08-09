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網紅天母違建傳找議員「護航」 潘懷宗被點名發聲：當時要求依法拆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
網紅蓓蓓2016年曾在臉書發文，「實現擁有透天的夢想，老屋翻新，挑戰50年老透天。圖／取自臉書「跟蓓蓓一起變美麗」
網紅蓓蓓2016年曾在臉書發文，「實現擁有透天的夢想，老屋翻新，挑戰50年老透天。圖／取自臉書「跟蓓蓓一起變美麗」

「鏡週刊」今天報導，網紅蓓蓓位於北市天母住家違建被要求拆除，找民眾黨議員黃瀞瑩致電建管處關切，違建至今未拆，黃瀞瑩今發聲明駁絕無此事，報導也指此案也曾找前議員潘懷宗。對此，潘懷宗今相當氣憤表示，他這輩子並不認識蓓蓓，當時跟他陳情的是一位建設設計師，當時並沒開協調會，因潘發現此案非常離譜，有跟對方說「只能自行拆掉」，並跟建管處表達需依法辦理。

潘懷宗說，他現在已經不是議員，不過每次經過這處違建，都覺得相當生氣，因為當時告知這名建築設計師需要自行拆除後，對方竟又找其他議員，某次路上碰到，這名建築設計師還回「我找了XXX議員，現在不用拆了」，讓潘很火大。

潘懷宗說，怎麼會守法議員支持建管處，後來找XXX議員變成不用拆，當時黃瀞瑩也還沒有當選，所以今天媒體爆出這件事，他只想說，就是「懇請建管處依法處理、馬上拆，怎麼可以拖到現在？」潘說，現在因這案被點名，感到非常委屈，他個人覺得這處違建非常離譜，希望建管處依法辦理，他現在以一個小市民身分，懇請給市民一個公道。

台北市前議員潘懷宗。本報資料照片
台北市前議員潘懷宗。本報資料照片

議員 違建 潘懷宗 黃瀞瑩 民眾黨

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