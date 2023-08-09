網紅天母違建傳找議員「護航」 潘懷宗被點名發聲：當時要求依法拆

「鏡週刊」今天報導，網紅蓓蓓位於北市天母住家違建被要求拆除，找民眾黨議員黃瀞瑩致電建管處關切，違建至今未拆，黃瀞瑩今發聲明駁絕無此事，報導也指此案也曾找前議員潘懷宗。對此，潘懷宗今相當氣憤表示，他這輩子並不認識蓓蓓，當時跟他陳情的是一位建設設計師，當時並沒開協調會，因潘發現此案非常離譜，有跟對方說「只能自行拆掉」，並跟建管處表達需依法辦理。

潘懷宗說，他現在已經不是議員，不過每次經過這處違建，都覺得相當生氣，因為當時告知這名建築設計師需要自行拆除後，對方竟又找其他議員，某次路上碰到，這名建築設計師還回「我找了XXX議員，現在不用拆了」，讓潘很火大。