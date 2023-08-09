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餵食癖添亂！北市榮星花園遭汙染 生態池內全吐司

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市榮星花園公園內的生態池被餵食的民眾丟滿吐司引發生太浩劫與環境汙染。圖／北市公園處提供
台北市榮星花園公園內的生態池被餵食的民眾丟滿吐司引發生太浩劫與環境汙染。圖／北市公園處提供

北市榮星花園公園為熱門賞螢點之一，也是生態、環境保持良好的公園，近日發現有民眾無視告示牌，餵食魚類、鳥類與其他野生動物，生態池內遭吐司汙染，水面上全是油脂與麵包，引發生態浩劫，志工團隊已將汙染物清除。

北市榮星花園公園是螢火蟲復育三大公園之一，還有許多珍貴的禽鳥類，如鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞，賞鳥人士也會到此捕捉候鳥造訪的身影，環境良好、生態豐富。過去不斷發生有民眾無視法律餵食野生動物及生態池內的魚類，屢勸不聽。

北市公園處表示，園區內具有生態多樣性的特性，但有部分人士無視告示牌，禁止餵食魚、鳥，甚至將剩餘吐司丟棄生態池內引發汙染，志工團隊雖然會立刻進行清除，同時也一併撈除浮萍，丟吐司只要1分鐘，志工就要動員清除至少1小時，且小小吐司造成生態池浩劫，別讓丟棄與餵食行為禍害公園生態。

圓山公園管理所主任楊國瑜指出，過去就常發生民眾餵食野生鴿子、野禽、松鼠，或是其他公園有池塘也會丟入麵包屑餵魚、烏龜等，都會影響到環境與生態，民眾若發先可以通報駐衛警，首次會先以勸導為主，若有連續性行為就會依照「台北市公園管理自治條例」開罰1200元到6000元。

公園處說，由於遊客眾多，清潔維護非常不易，除了公園處本身人力，更仰賴志工團隊，榮星花園公園生態守護志工隊除了日常棲地守護，幫螢火蟲布置新居、清除外來種之外，長期致力環境教育推廣，宣導「勿餵食、勿放生及勿放養」觀念，讓火金姑翩然起舞的畫面能長久。

台北市榮星花園公園內的生態池被餵食的民眾丟滿吐司引發生太浩劫與環境汙染。圖／北市公園處提供
台北市榮星花園公園內的生態池被餵食的民眾丟滿吐司引發生太浩劫與環境汙染。圖／北市公園處提供

北市 榮星花園公園

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