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餵食癖添亂！北市榮星花園遭汙染 生態池內全吐司
北市榮星花園公園為熱門賞螢點之一，也是生態、環境保持良好的公園，近日發現有民眾無視告示牌，餵食魚類、鳥類與其他野生動物，生態池內遭吐司汙染，水面上全是油脂與麵包，引發生態浩劫，志工團隊已將汙染物清除。
北市榮星花園公園是螢火蟲復育三大公園之一，還有許多珍貴的禽鳥類，如鳳頭蒼鷹及紅尾伯勞，賞鳥人士也會到此捕捉候鳥造訪的身影，環境良好、生態豐富。過去不斷發生有民眾無視法律餵食野生動物及生態池內的魚類，屢勸不聽。
北市公園處表示，園區內具有生態多樣性的特性，但有部分人士無視告示牌，禁止餵食魚、鳥，甚至將剩餘吐司丟棄生態池內引發汙染，志工團隊雖然會立刻進行清除，同時也一併撈除浮萍，丟吐司只要1分鐘，志工就要動員清除至少1小時，且小小吐司造成生態池浩劫，別讓丟棄與餵食行為禍害公園生態。
圓山公園管理所主任楊國瑜指出，過去就常發生民眾餵食野生鴿子、野禽、松鼠，或是其他公園有池塘也會丟入麵包屑餵魚、烏龜等，都會影響到環境與生態，民眾若發先可以通報駐衛警，首次會先以勸導為主，若有連續性行為就會依照「台北市公園管理自治條例」開罰1200元到6000元。
公園處說，由於遊客眾多，清潔維護非常不易，除了公園處本身人力，更仰賴志工團隊，榮星花園公園生態守護志工隊除了日常棲地守護，幫螢火蟲布置新居、清除外來種之外，長期致力環境教育推廣，宣導「勿餵食、勿放生及勿放養」觀念，讓火金姑翩然起舞的畫面能長久。
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