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領重陽金遭批像是障礙賽 北市：長輩依自身需求選擇

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導
台北市政府今年起恢復發放重陽敬老禮金1500元。圖／北市社會局提供
台北市政府今年起恢復發放重陽敬老禮金1500元。圖／北市社會局提供

北市今起開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過遭議員陳怡君質疑，北市重陽敬老金發放配套混亂，甚至批長輩想領現金像過障礙賽。社會局回應，台北市今年設計多元管道，供長者依自身需求選擇如何領取，都會盡可能讓長輩於重陽前，收到市府敬老心意。

北市社會局表示，今年重陽節為10月23日，北市府為了盡可能讓長輩於重陽節前，都能收到市府敬老心意，今年針對65歲至98歲一般身份長者（原住民55歲至88歲）於8月8日開始致送，依序為靠卡、登記匯款入帳以及定點領取。

社會局說，基於目前敬老卡持卡率接近9成，因此以靠卡為第一波領取方式，快速入帳，且可於悠遊卡可使用的任何場域，如捷運超商等做使用 ，市府也考量民眾不同需求，第二波以及第三波分別為匯款入帳以及定點領取，皆能滿足長輩需求。

社會局表示，登記匯款部分，長者可於線上填寫匯款同意書至8月31日，並於10月3日匯款入帳，因涉及大量匯款效率以及相關衍生費用，故本次開放郵局或台北富邦帳戶。

至於定點領取部分，將於10月12日開始，區公所將透過民政系統提前通知資訊，並於統計區內領取情況，於尚未領取之長者比例較高的地點設立致送處，確保致送「便民」、「在地」。

北市 長輩 重陽敬老金

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