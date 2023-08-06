樹醫擬出救治計畫 青年公園倒塌老榕可保住

台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹前晚倒塌，還壓到路旁汽機車及電纜，幸無人受傷；北市文化局表示，倒下的是受保護樹木，屬財政部國有財產署所有。議員應曉薇指出，老樹從日治時代就種植，到現在已有100多歲了，為了搶救老樹，已經聯繫樹木醫生團隊檢驗，保住老樹擬出救治計畫。

消防局說，這棵直徑約3公尺、高約21公尺樹木前晚傾倒，壓到路邊3輛機車、2輛汽車及電視電纜，已部分清除移置路邊，由北市府公園處處理中。

老樹倒下後，應曉薇通知威京集團沈春池文教基金會，詢問是否可以協助當地居民處理路障並救治老樹。集團主席沈慶京指示集團旗下中華工程王廷澤副總率專業團隊至現場探勘，昨早聯繫樹木醫生詹鳳春團隊檢驗樹木狀況，擬出救治計畫。

詹鳳春表示，該榕樹已有百年歷史，因為樹冠太茂密、未疏枝，造成颱風來時，受力不均，導致連根拔起。判斷根系屬淺根，將樹枝及葉子進行修剪並縮小樹型，利用吊車扶正，立即覆土並擴大土壤基盤救治。

沈慶京表示，他從小就在南機場眷村長大，老榕樹的位置是他老家後方，他小時候還爬過這棵樹，非常有感情。現今全球氣候變遷，地球暖化嚴重，樹木可有效吸碳，能救一棵是一棵，這也是企業ESG跟社會責任。

當地里長林錫祺說，萬華百年老榕樹倒塌地方不捨，威京集團表示當年國有財產署分配時，沈家為了保存這顆樹婉拒國家配給房子，因為如果配給房子原地重建這棵樹就會被移走，所以這棵樹才得以可以活到現在。