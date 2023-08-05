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校園霸凌通報成案僅三成 新北教育局：多屬學生偏差行為

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北近5年校園霸凌通報件數530件，但成立案件數約130件，成案比例不到三成。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
新北近5年校園霸凌通報件數530件，但成立案件數約130件，成案比例不到三成。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

校園霸凌雖逐漸受重視，但有議員發現，新北近5年校園霸凌通報件數530件，但成立案件數約130件，成案比例不到三成。議員黃淑君指，一名國小女童通報遭霸凌，但經調查同學無連續動手，未成案。新北市教育局表示，往往經專業人員處理後，多屬「學生偏差行為」，未符成案要件。

新北市議員黃淑君舉例，新北市一名國小女學童長期受到同學霸凌，雖然告知師長，但經學校霸凌小組調查後，因為加害者並未連續「動手」，即使後續行為人用身體碰撞、言語霸凌，也僅算行為偏差，甚至被害女童回到班上後，還被行為人恐嚇說「再繼續告狀，就讓你在班上待不下去。」讓被害女童心生畏懼。

黃淑君表示，今年收到家長投訴，也將霸凌相關案件跟教育局反應，但因為沒有持續造成傷害，也沒有開放性傷口等，只有言語跟心靈上的傷害，只能不成案，後續只有要求行為人道歉及口頭告誡，「言語霸凌很難認定」。

經統計，新北近5年國小至高中職校園霸凌通報件數530件，但成立案件數約130件。黃淑君表示，校園霸凌成案低恐造成二次傷害，案情的釐清很難周延考量，霸凌審議小組成員的討論大多也不公開，但校園內若有任何霸凌情事發生，皆需審慎考量，不同年齡層的霸凌案件，也有不一樣的處理方式跟程序，應結合警政、心理等專業判斷，搭配相關懲處，不該只分為「成案或不成案」，避免孩子受二次傷害。

教育局強調，由於發生在孩子身上，經小組審議認定是偏差或霸凌後，最重要還是孩子後續輔導管教等作為，學校會擬輔導方針，對行爲人跟被害者甚至是目擊學生都有不同方式。

至於霸凌成案件數偏低原因，教育局表示，各校防制霸凌，因應小組依據教育部校園霸凌防制準則規定的霸凌成立要件，以及視個案狀況予以認定，鼓勵學校若知道疑似霸凌案件就要完成通報，透過專業人員處理案件後，校園霸凌事件多屬「學生偏差行為」，經討論決議多數案件未符成案要件，因此成案數較低。

教育局強調，因應案內成案數狀況，應為全國普遍現象，教育部近期規畫修訂準則，等到頒布後，教育局將配合執行。

霸凌 教育局

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