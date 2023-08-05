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搶救老樹大作戰 台北市青年公園傾倒百年老榕保住了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌。圖／議員應曉薇提供
台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌。圖／議員應曉薇提供

北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌，還壓到路旁汽機車及電纜，幸無人受傷；台北市政府文化局表示，倒下的是受保護樹木，屬財政部國有財產署所有。台北市議員應曉薇指出，老樹從日據時代就種植，到現在已有100多歲了，為了搶救老樹，已經聯繫樹木醫生團隊檢驗，保住老樹擬出救治計畫。

北市府消防局說，晚間5時52分這棵直徑約3公尺、高約21公尺樹木傾倒，壓到路邊3輛機車、2輛汽車及電視電纜，已部分清除移置路邊，由北市府公園處處理中。

老樹倒下後，應曉薇通知威京集團沈春池文教基金會，詢問是否可以協助當地居民處理路障並救治老樹。集團主席沈慶京指示集團旗下中華工程王廷澤副總率專業團隊至現場探勘，今早聯繫樹木醫生詹鳳春團隊檢驗樹木狀況，擬出救治計畫。　　

詹鳳春表示，該榕樹已有百年歷史，因為樹冠太茂密、未疏枝，造成颱風來時，受力不均，導致連根拔起。判斷根系屬淺根，將樹枝及葉子進行修剪並縮小樹型，利用吊車扶正，立即覆土並擴大土壤基盤救治。　　

據沈慶京表示，他從小就在南機場眷村長大，老榕樹的位置是他老家後方，他小時候還爬過這棵樹，非常有感情。現今全球氣候變遷，地球暖化嚴重，樹木可有效吸碳，能救一棵是一棵，這也是企業ESG跟社會責任。　　

當地里長林錫祺說，萬華百年老榕樹倒塌地方不捨，從日據時代就已經種植到現在，威京集團表示當年國有財產署將進行分配時，沈家為了保存這顆樹婉拒國家配給房子，因為如果配給房子原地重建這棵樹就會被移走，所以這棵樹才得以可以活到現在，國防部等單位原始資料皆有登載。　　

應曉薇表示，這棵樹在10多年前威京集團就曾編列預算希望配合國有財產署進行地方的美化造福地方，在當時因為地方阻力所以遲至現在沒辦法進行。希望此次榕樹倒了能讓地方聽到百年榕樹爺爺最無聲的嘆息，藉由百年榕樹再重生，呼籲齊心合力保護榕樹，同時也呼籲北市府，應對台北市的老樹加以保護。

台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌。圖／讀者提供
台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌。圖／讀者提供
台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌。圖／議員應曉薇提供
台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌。圖／議員應曉薇提供

沈慶京 北市 文化局 應曉薇

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