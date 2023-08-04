淡水河等河川汙染 不減反增

台北審計處去年度審核報告發現，近年淡水河、基隆河、新店溪及景美溪汙染日趨嚴重，部分輕度汙染河段竟轉為中度。北市環保局認為應與近年降雨頻率偏低有關，雨量少、汙水量不減，汙染濃度就會提升。

北市環保局在基隆河承德橋、淡水河台北橋、成美長壽橋、新店溪中正碼頭及景美溪北新橋，建置5座河川水質自動連續監測站，另每月對淡水河等9條河川、16定點採樣測水質，2020至2022年編列1381萬多元預算，委託廠商查核水汙染源。

台北審計處111年度北市總決算的審核報告顯示，查核2017至2021年河川水質，淡水河與基隆河2017年的河川汙染指數（RPI）分別是4.29及3.60，2021年卻上升至5.73及3.79，屬中度汙染；新店溪則從2017年2.85上升至4.44；景美溪從未（稍）受汙染上升至輕度汙染，顯示近年河川汙染更嚴重。

另外，2021年輕度汙染河段雖較2017年度減少約14.59%、7.88公里，中度汙染河段卻增18.91%、10.22公里。數據也顯示近5個年度河川汙染程度未減，水質改善成效有限，應檢討改進。

北市環保局長吳盛忠說，北市最大汙染源為生活汙水，淡水河體系匯聚雙北河流，河川汙染程度未減，應與近年下雨頻率低有關，雨量少、汙水量不減，濃度會提升。今年將在基隆河局部引入太陽能臭氧產生器試驗，增河川溶氧量，減少死魚兼改善水質，有成效再擴大。

環保局科長范姜仁茂說，2021年全國大旱，各地河川汙染指標都上升，河川有自淨能力，若雨水少，基流量不足，汙染物就無法擴散和降解達到自淨。去年雨量比較充沛，河川汙染指標已經降下，是近年最佳；但今年旱象再起，水質又受影響。

新北環保局表示，2021年逢百年大旱，RPI確實不好，雨量少與河川汙染上升有關聯性，但不是絕對關係，有時候雨大也會夾帶河岸工程或上游泥沙，至今未能確切指出河川汙染的主因，將透過流域治理平台跨機關合作，包括汙水下水道建設、河廊營造生態工法，輔以嚴加稽查管制、源頭減量等措施維護水質。