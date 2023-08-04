包裝保麗龍 新北將納應回收項目

網購正夯，包裝素材常見的保麗龍用量加大，地方政府雖有回收，卻從未被中央公告為「應回收項目」。新北市環保局預告訂定「新北市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」草案，將包裝用保麗龍納入，並修正乾淨塑膠袋、廢食用油與廚餘定義，同時規範資收物分類、排出及交付方式，盼促進資源再利用效益。

常見回收物包括廢金屬容器、廢紙與廢塑膠容器等，部分廢棄物其實能回收，卻未公告列入回收項目，不僅民眾困惑，也造成清潔人員困擾。

網購包裝常見的塑膠氣泡紙，目前處理仍較棘手，環保局表示，此類目前是不可回收物品，需裝專用垃圾袋交給垃圾車，若上頭有回收標誌，或材質經現場人員判定，便可回收。

此次草案也訂定公寓大廈一般垃圾清除方式，若是環保局專車收運對象，一旦違規3次以上，清潔隊得停止專車收運，且自最後一次違規日起1年內不得再申請。

另，基隆市政府2020年底發布一般廢棄物分類回收項目及清除辦法，明列資源回收物共分20項，外加其他中央公告應回收一般廢棄物。包裝用發泡塑膠（保麗龍）、乾淨塑膠袋、廢食用油和舊衣類都納入。

基隆環保局說，基隆是觀光漁業城市，魚貨批發買賣會用大量保麗龍，2020年除納入應回收項目，為利回收更具效益，也有制定排出公告。至於回收的乾淨塑膠袋，經篩選後會放置於二手袋自取櫃，供民眾免費拿取。