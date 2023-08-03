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從未被公告 新北將把包裝保麗龍納「應回收項目」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
網購正夯，除了包裝紙箱，包裝保麗龍也可以回收。記者葉德正／攝影
網購正夯，除了包裝紙箱，包裝保麗龍也可以回收。記者葉德正／攝影

網購正夯，包裝素材常見的保麗龍用量愈來愈大，地方政府雖有回收，卻從未曾被中央公告為「應回收項目」，導致有些民眾誤以為是一般垃圾。新北市環保局預告訂定「新北市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」草案，不僅將包裝用保麗龍納入，並修正乾淨塑膠袋、廢食用油與廚餘定義，同時規範資收物分類、排出及交付方式，希望促進資源再利用效益。

常見回收項目包括廢金屬容器、廢紙與廢塑膠容器等項目，但事實上不少廢棄物其實能回收，卻因未公告列入回收項目，不僅民眾困惑，也造成清潔人員困擾。

尤其近年電商興起，加上3年多來疫情推波助瀾下，網購已成為民眾生活日常，紙箱民眾大多知道可回收，但裡頭常見的包裝素材保麗龍，卻因中央政府公告不明，有民眾當一般垃圾處理。

新北市環保局表示，部分項目過去都有透過個別增訂公告，如乾淨塑膠袋、廢食用油、廢潤滑油，這次統一公告；而包裝用保麗龍過去有協助回收，但中央未納入「應回收項目」，且使用量有增加情形，盼透過此次公告，讓資源能妥善利用。

至於常見的塑膠氣泡紙，環保局表示，此類目前是不可回收物品，需裝專用垃圾袋交給垃圾車，但若上頭有回收標誌，或可回收材質經現場人員判定，則可回收。

本次也針對廚餘部分定義清楚說明，除過去養豬廚餘、堆肥廚餘分類外，也要求必須排除動物性硬質骨頭、硬殼、樹枝與樹幹，以促進再利用效益

另也訂定公寓大廈一般垃圾清除方式，如果是環保局專車收運對象，若違規3次以上，清潔隊得停止專車收運，且自最後一次違規日起1年內不得再次申請。

廚餘 保麗龍

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