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中颱卡努來襲 新北市風景特定區暫停服務

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局表示，因應卡努颱風來襲，十分瀑布公園明日停止入園。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局表示，因應卡努颱風來襲，十分瀑布公園明日停止入園。圖／新北市觀旅局提供

新北市政府宣佈明天停止上班上課，新北市觀旅局表示，因應卡努颱風來襲，為維護遊客安全，呼籲民眾在颱風期間勿進入山區逗留，十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道明日停止入園，未來待颱風警報解除後，視園區復原情形再行公布開園日期。

觀旅局表示，碧潭水上腳踏車、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄瑞芳火車站旅遊服務中心、板橋火車站旅遊服務中心、淡水捷運站旅遊服務中心、九份遊客中心、十分遊客中心、烏來遊客中心、猴硐瑞三鑛業整煤廠及煤礦博物園區，明日暫停服務。

觀旅局表示，颱風期間提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲，請民眾切勿前往。

觀旅局表示，颱風期間提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩，海邊（含野柳風景區、淡水）恐因大雨造成水位暴漲，請民眾切勿前往。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局表示，颱風期間提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩，海邊（含野柳風景區、淡水）恐因大雨造成水位暴漲，請民眾切勿前往。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局表示，深澳鐵道自行車RailBike明日暫停服務。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局表示，深澳鐵道自行車RailBike明日暫停服務。圖／新北市觀旅局提供

卡努颱風 瑞芳 烏來 碧潭 自行車

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