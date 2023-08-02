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賞蝶就是現在！文山農場紫斑蝶翩翩飛舞 讓你年初玩到歲末

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
文山農場生態豐富，現在正是賞蝴蝶季入園可見紫斑蝶飛舞，讓人驚豔。記者陳智華／攝影
文山農場生態豐富，現在正是賞蝴蝶季入園可見紫斑蝶飛舞，讓人驚豔。記者陳智華／攝影

新北市農會經營、位在新店區的文山農場，在台北市南郊占地達13公頃，新店溪就從農場北側的屈尺山旁蜿蜒而過，自然資源相當豐富。現在是紫斑蝶賞蝶季，蝴蝶在農場中飛舞，非常美麗。

日據時代的文山農場是台灣北部知名的「茶業指導所」，專司茶種育苗繁殖和茶作技術交流的傳承，經常吸引許多懷舊的日本客帶著全家大小造訪。文山農場有茶園區、櫻花步道、橄欖步道、楓香大道等，每季有不同的植物開花，讓遊客由年初玩到歲末。

文山農場主任王德培表示，農場可以說是喧擾都市中的桃花源，二月起花季陸續展開，有八重櫻、山櫻花、吉野櫻、富士櫻接力綻放；每年3-5月是農場的螢火蟲季，夜訪螢火蟲是大人與小孩最喜歡的農場重頭戲，為吸引螢火蟲，農場在步道旁廣種地瓜葉來養蝸牛，吸引螢火蟲覓食，成就文山農場3-5月螢火蟲季。

現在正是紫斑蝶季節，在北部的春夏都可欣賞到牠的蹤影，紫斑蝶顧名思義背面為紫色，經過物理折射會呈現淡紫或藍色光彩，在植物上躍動有如藍色小精靈般，非常美麗。文山農場會引 蝶造訪，在園區中廣植高士佛潭蘭，是紫斑蝶最喜歡的蜜源植物，吸引蝴蝶翩翩飛舞。紫斑蝶生態之旅，有生態專家帶領了解紫斑蝶的生態、還有農場導覽、手作蝴蝶手作DIY、茶凍DIY等活動， 限20人以上團體報名，每人優惠價500元。

農場保留大台北唯一的日據時代製茶廠，過去還是許多電視劇取景拍照熱點，令人引發思古幽情。農場有安排一日遊和二日遊行程，包括生態導覽、製茶體驗、農場DIY等活動，還有茶餐和露營、烤肉餐可供選擇。 文山農場電話：02-26667512

新北市農會經營的文山農場，綠意盎然，生態豐富，一年四季都好玩。記者王慧瑛／攝影
新北市農會經營的文山農場，綠意盎然，生態豐富，一年四季都好玩。記者王慧瑛／攝影
文山農場環境優美，讓人陶醉。記者王慧瑛／攝影
文山農場環境優美，讓人陶醉。記者王慧瑛／攝影
文山農場綠意盎然，還有露營區，一年四季都好玩。記者王慧瑛／攝影
文山農場綠意盎然，還有露營區，一年四季都好玩。記者王慧瑛／攝影
新北市農會經營的文山農場，綠意盎然，生態豐富，一年四季都好玩。記者王慧瑛／攝影
新北市農會經營的文山農場，綠意盎然，生態豐富，一年四季都好玩。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
文山農場為招蜂引蝶，刻意種植高士佛潭蘭引誘紫斑蝶吸取蜜源，現在正是蝴蝶季，蝴蝶飛舞，讓人驚豔。記者陳智華／攝影
文山農場為招蜂引蝶，刻意種植高士佛潭蘭引誘紫斑蝶吸取蜜源，現在正是蝴蝶季，蝴蝶飛舞，讓人驚豔。記者陳智華／攝影
文山農場是日據時代的茶葉可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
文山農場是日據時代的茶葉可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場設施豐富，適合親子、團體烤肉、踏青、露營。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場設施豐富，適合親子、團體烤肉、踏青、露營。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影
走訪文山農場可以沉澱心情，吸收芬多精。記者王慧瑛／攝影

紫斑蝶 螢火蟲 新北

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