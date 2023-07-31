汐止區表揚模範父親走渡假風 43位模範父親好開心

父親節前夕，汐止區公所於上週六(29)日舉辦模範父親表揚大會，這次共有43位模範父親開心接受表揚，許多家人陪同一起來，今年會場佈置為渡假風，要帶爸爸們去旅行，現場好熱鬧，模範父親都好開心。

一開場由舞魅中東舞蹈為活動揭開序幕，接著則是由藍天白雲動健康帶來精采表演，父親節前夕，汐止區公所，在行政中心11樓大禮堂，表揚由每個里選拔出的模範父親，現場包括汐止區長林慶豐、立委、議員、里長都來獻上祝福。

汐止區長林慶豐表示，首先要恭禧43位模範父親來參加表揚，所有的模範父親都是透過各個機關團體還有里辦公處來推薦，再經由評選程序，代表汐止區接受表揚，其中仁德、白雲及橫科、茄苳里四位模範父親，榮獲新北市的市級模範父親，也祝所有守護家庭的父親，父親節快樂。

這次汐止區共有43位模範父親接受表揚，當天許多家人陪同一起來，今年會場佈置為渡假風，要帶爸爸們去旅行，顯得輕鬆活潑，最後大家來張大合照，場面熱鬧又溫馨。