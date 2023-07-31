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Metoo浪潮席捲各界 台北市性騷專線今啟用

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府今設立「02-23911067」性騷擾防治服務專線，若民眾遭性騷擾時，對性騷擾程序、法規有疑問，都可撥打專線尋求幫助。記者洪子凱／攝影
北市府今設立「02-23911067」性騷擾防治服務專線，若民眾遭性騷擾時，對性騷擾程序、法規有疑問，都可撥打專線尋求幫助。記者洪子凱／攝影

#Metoo浪潮席捲台灣政治、藝文、影視、媒體、學術、校園、社運及體壇各界，加害者一一曝光，許多受害者遭性騷擾，當下因缺乏經驗與判斷，不知如何因應，事後也不曉得該去何處申訴。為保護性騷被害者，北市府今設立「02-23911067」性騷擾防治服務專線，若民眾遭性騷擾時，對性騷擾程序、法規有疑問，都可撥打專線尋求幫助。

立法院會今三讀修正通過「性騷擾防治法」，完成國內「性平三法」修法最後一塊拼圖。 未來利用權勢性騷他人將加重其刑2分之1，最重關3年，行政罰最重處60萬元；民事上，法院得因被害人請求，依侵害情節酌定損害額1至3倍的懲罰性賠償金，並延長申訴期限；若有媒體或任何人揭露性騷被害者資訊，最重處60萬元罰鍰。

不過「性別平等教育法」、「性別工作平等法」及「性騷擾防治法」分屬不同主管單位，導致民眾遇到性騷擾時，針對如何釐清申訴程序及適用法規，常讓民眾感到迷惘無助，北市府特別與現代婦女基金會合作，今起設置性騷擾專線提供諮詢。

北市府副秘書長王秋冬出席記者會時表示，市府為提前落實、完善被害人服務的工作，特別設立專線，未來中央修法通過，專線服務也將依新法方向再進行滾動式修正，以期提供更貼近被害人的專業服務。

現代婦女基金會執行長邱淑華說，基金會投入人力提供性暴力被害者的諮詢服務，與北市府合作承接性騷擾防治服務專線，希望貢獻專業，提供台北市民更立即協助，期盼幫助被害者，讓行為人能負起責任。

社會局長姚淑文也說，設立性騷擾防治服務專線，希望任何人都能在需要的時候得到幫助，更落實了性騷擾防治的重視及實踐。如果身邊的任何人需要協助，或對性騷擾程序、法規有疑問，都可撥打「性騷擾防治服務專線」。

性騷擾 北市 現代婦女基金會

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