控遭楊植斗惡意資遣 法案主任今仍上班「會向勞動局申訴捍衛權益」

台北市議員楊植斗遭到辦公室法案主任黃先生控訴惡意資遣，黃先生今早開記者會表示，對於楊交代工作都是盡速回應，工作上也都很認真，換來卻是一封冰冷的資遣通知，他表示不能接受惡質違法資遣，絕對會向台北市勞工局申訴，並持續上班，捍衛自己的權益。

黃先生表示，擔任助理至今，原先講好每個月的薪水是4萬元整，聘僱期限也是一年，但等正式就職以後，每個月的薪水都有短少，詢問薪水能不能補發時，楊總會用自己初任議員經濟困難等說法拒絕提供。作為年輕的議員助理，「只好把委屈吞下去，告訴自己共體時艱，有一天楊一定會把積欠薪水補足，但沒有等到這一天。」

黃先生表示，他對楊植斗工作上的差遣總是盡速回應，在這個會期也協助他針對民政、工務、教育等項，包含家暴問題和菸品進入校園等問題提出了十多次的質詢建議。但半年多的付出換來的是「多次重要訊息未回覆」、「對外散布未求證且有傷辦公室名譽之謠言」和一封冰冷的資遣通知。

黃先生說，雇主要引用「勞動基準法」第12條第1項第4、5款「違反勞動契約或工作規則，情節重大」、「故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害」終止勞動契約，需要提出明確的解僱事證，而不允許雇主只是抽象的引用法條就開除勞工。

黃先生表示，對於楊植斗完全沒有附上任何事證就解雇的通知，還在29日傍晚發訊息要求對質，他絕對不同意這樣的惡質違法資遣，更不會接受楊的恫嚇，他會先從自己的權益開始爭取，除了向台北市勞工局提出申訴外，在我跟議員間的勞動關係經過法院或主管機關認定無效前，也將持續準時依約每天上班。