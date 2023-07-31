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遭法案主任控惡意解聘、亂砍薪水 楊植斗否認：他績效不佳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對黃先生控訴，楊植斗今天早上出面回應，否認其指控，但會尊重黃先生捍衛自己權益。記者洪子凱／攝影
針對黃先生控訴，楊植斗今天早上出面回應，否認其指控，但會尊重黃先生捍衛自己權益。記者洪子凱／攝影

台北市議員楊植斗遭到辦公室法案主任黃先生控訴惡意資遣，甚至指控楊關說處理違建，針對這些指控，楊植斗全盤否認，強調薪水再當上議員前就已和其談妥，針對黃先生指控他辦公室主任有收錢，他也查無此事，並表示早已在6月底告知黃先生解聘，不料黃卻反悔要走法律程序，他會尊重。

黃先生控訴，「楊植斗說好四萬的薪水，沒有任何理由，只給了三萬二，進行協調後談定三萬八，最後給的薪水是三萬五」、「當初羅智強請辭議員之後，跟著楊植斗一起打拼，其間發生腦震盪意外，他也以分身的方式幫忙站街頭，最後卻如此對待」、「過去羅智強標榜，不幫忙關說，不處理違建案，楊植斗卻全做了，奉勸他不要違背初衷」、「楊植斗的太太，僅用LINE通知將黃資遣，728之後不用再進入議會辦公室。」

針對這些控訴楊植斗全盤否認表示，因為選舉本來就比較累，給了4萬的薪水，選上後也跟黃說，議會不像選舉工時那麼長，薪水沒辦法再給4萬，但會自掏腰包給績效獎金，但今年1月，黃突然在辦公室大吵大鬧，不滿被調降薪水，面談後薪水定為3萬5，同時也保留績效獎金，只要找議題開記者會見報，一場就是一千塊。

楊植斗說，之所以會有3萬8，是因為還缺一個美編，黃先生如果要兼美編的話就是月薪3萬8，但在思考過後並沒有讓黃兼，因為他根本沒有在做圖做影片文章一寫就丟了，黃做圖要一個上午的時間，根本來不及。

楊植斗也說，但黃先生從去年12月25日任職至今，七個月的時間，一次記者會都沒開，記者會都是他自己找資料作功課後，自己處理的，黃在法案工作上並不積極，黃唯一開的記者會，就是出來抹黑他是慣老闆。

楊植斗也澄清，上任後，從沒有為難過公務員幹壞事，只能在合法的範圍內，幫民眾想辦法解決陳情案，黃先生說關說違建，「去問柯文哲跟蔣萬安就知道了，現在台北市議員，哪有關說跟擋違建的能力？羅智強在擔任議員期間，要求成立違建處理委員會，禁止任何關說，一切都由公正的委員來決定拆除，這些事，「黃員不知道嗎？還是故意裝傻呢？」

楊植斗說，黃先生在外說他的主任收錢喬事情，他約談主任調閱了相關的協調會及會勘紀錄，發現沒有異常，問黃消息來源，他也不願意說，他只能要求黃員保守辦公室秘密，不要隨便誤信謠言，不料他卻變本加厲，持續在外謠傳未經證實的風聲。

楊植斗表示，今年6月放完同仁的端午禮金後，把黃先生叫到辦公室，以他績效不佳及傷害辦公室等理由，預告7月底將其解聘，沒想到本月28日老婆拿「非自願離職申請」給他填，卻反悔不簽，說要走法律程序，自己也會上班，楊表示尊重，但希望結果出來前暫時離開辦公室，不該占用一名公費助理的名額，影響服務市民的效率。

楊植斗辦公室法案主任黃先生控訴，自己糟楊植斗惡意解聘。記者洪子凱／攝影
楊植斗辦公室法案主任黃先生控訴，自己糟楊植斗惡意解聘。記者洪子凱／攝影

楊植斗 資遣

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