民防人力老化平均逾50歲 2原因導致年輕人不願加入

萬安46號演習上周順利舉辦，為建立全民防衛觀念，中央啟動多元召募年輕民防政策，下令廣召40歲以下年輕人加入民防團隊，但北市議員林杏兒、何孟樺、洪婉臻等人質疑，民防人力招募誘因嚴重不足，根本幕不到年輕人，以北市為例，目前民防人力平均年齡高達55歲，許多都是60歲以上，根本沒年輕人要來。

警政署曾發公文要求全國各警察局總動員，召募18歲至40歲的熱血青年，加入義警或民防行列，但目前台北市的民防人力年齡，竟平均55歲。台北市警察局回應，根據警察局最新統計，目前台北市40歲以下民防人數達453人，占13%，會逐步達成民力年輕化目標，也會逐步提升民防人員的福利待遇。

據議員洪婉臻調閱數據發現，台北市今年上半年民防大隊人員編制為3798人，現況卻僅3380人，缺額418人，現有人力平均年齡也偏高，平均年齡55歲，她調閱資料發現，其中20至25歲僅45人；26至30歲73人；31至35歲129人；36至40歲155人；41至45歲225人；46至50歲 315人；51至55歲463人；56至60歲565人；61至65歲744人；66以上574人。

林杏兒說，的確台北市民防人力招不到人、平均年齡老化也相當嚴重。她就曾聽說，因年初蔡政府給警察局壓力，表示要招募40歲以下人員，造成每個分局都很緊張，因大家有業績壓力，導致「裡面疑似有很多掛人頭....」，質疑是否因警察局有業績壓力，上頭下令多久內招募多少人？導致只能拉自己的親戚朋友加入。

議員也提到，政府若重視民防工作，警察局應該編列專責負責人力承辦此業務，不應該讓員警在警察勤務外，兼職負責民防業務，甚至目前民防、義警、守望相助隊分屬不同科別管理，也應該要整合。

警察局回應，警局非常重視、並持續辦理擴大民力招募，經統計今年整編期間新招募40歲以下民防人數達161人，另，依112年6月底最新統計，40歲以下民防人數達453人，占13%，有逐步達成民力年輕化目標。

不具名警員表示，招募年輕人加入民防，除了地方外，也需要中央配合，分析年輕人不想進來的主要原因，主要是年輕人大多須上班，因訓練等可能占用時間；第二就是年輕人還是有教召，這部分或許需中央與國防部配合，規定年輕人多少年紀以下，若參加民防團隊可以減免或折抵教召時數，變成兩邊要跑，會沒有誘因。