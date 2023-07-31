快訊

支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東環段Y35出入口 動用校地引反彈

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
東環段Y35站出入口將用到潭美國小操場，引發里長家長反彈，議員李明賢日前召開協調會。圖／里長丘麗玲提供
東環段Y35站出入口將用到潭美國小操場，引發里長家長反彈，議員李明賢日前召開協調會。圖／里長丘麗玲提供

為紓解內科交通，市長蔣萬安指示捷運局加速東環段興建，預定明年發包。不過因東環段Y35車站出入口將使用潭美國小操場，家長反彈。有家長憂未來3年施工期將嚴重影響學生上課，包括粉塵、噪音等工地安全都是問題。捷運局回應，使用校地部分會減到最小，施工期也會做好減噪、安全防護，至於影響較大的降挖工程約需6個月，也會將噪音粉塵等降到最低。

至於目前東環段進度，捷運局長鄭德發說，北捷局目前規畫開七個標案，預計明年上半年就會開始進入招標階段。

在地週美里長丘麗玲說，她不反對在這設置捷運出入口，但應該將出入口往外移，設置在校園外的人行道上，避免影響學生權益。尤其潭美國小現已是額滿學校，一個年級4個班，六個年級24班，加上有幼兒園，正因校地小，加上規畫的車站出入口就在幼兒園旁，真的不宜設在這裡。家長希望將出入口移至靠人行道處學校退縮地，減低對學校影響，否則家長們很難接受。

議員李明賢說，根據捷運局提出最新方案，Y35出入口因要設電扶梯、樓梯與無障礙電梯，將使用校地面積達525平方公尺，對學校是一大衝擊，他認為捷運是解決內科交通重要方案，但也不能犧牲學校與學生權益。

也有家長擔心重型機具、工人進進出出，加上工地旁就是幼兒園，不僅工地粉塵、噪音，還有工地安全問題多，不要影響孩子受教權益，一定要聽聽地方意見，「不能說是公家土地，捷運工地就可為所欲為」。

李明賢提到，捷運局應思考以最少使用到校地為優先考量，評估是否可退到人行道施工；甚至若使用到學校用地，也應讓旁邊公園處的土地撥補給學校使用，不該減損學校用地。因潭美國小目前已是額滿國小，學校一直想增班，周邊還有社宅就學需求大。

鄭德發表示，會盡量將車站出入口往人行道外推，讓校地使用到最小，並會規畫友善設施，並加強美化，工程結束之後，會讓校園友善通行更加友善。

至於施工期間，會加強施工交維及施工安全防護，對環境影響較大的降挖工程約僅需6個月，會將噪音、粉塵等降到最低，之後地底下施工就比較不會影響周邊環境，一定會對校園影響降到最小。

捷運 人行道 噪音

延伸閱讀

東環段明年發包！Y35站擬蓋學校操場旁 家長憂安全與噪音

影／家人車輛違停人行道洗車 謝國樑兩度鞠躬道歉

謝國樑住處人行道違規停車遭檢舉 基市府：請警方依法開罰

太假掰？他見日本工地「這1幕」超吃驚 網嘆：難怪台灣市容糟糕

相關新聞

輔大站丹鳳站工業區轉型 地主怨回饋占比高

新北新莊、泰山發展早，捷運輔大及丹鳳站周邊早年因家庭代工興盛，隨時代演變，傳統工業沒落，部分工廠閒置，4、5層樓公寓多逾...

東環段Y35出入口 動用校地引反彈

為紓解內科交通，市長蔣萬安指示捷運局加速東環段興建，預定明年發包。不過因東環段Y35車站出入口將使用潭美國小操場，家長反...

提升醫療量能 南港將設600床長照機構

台北市軍人公墓以南、研究院路三段以北在中華科大附近的「細南3」土地，北市都委會將其使用分區改為「衛福及機關用地」，將引進...

招不到人 北市40歲以下民防僅13％

中央推動多元招募年輕民防政策，徵求40歲以下年輕人，但北市議員指誘因嚴重不足，不僅配備不合時宜，一人一年平均訓練費僅27...

北市避難所堆雜物 最重罰20萬

萬安演習才落幕，許多民眾配合演習就近避難，北市5000多處防空避難所，但部分民間避難點堆放雜物甚至大門深鎖，根本無法進入...

新北15App成效差下架 挨批浪費公帑

新北市致力發展智慧城市，升格以來砸逾4千萬元製作25款App，其中15個App成效不佳、下載數偏低，難逃遭下架命運，民進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦