東環段Y35出入口 動用校地引反彈

為紓解內科交通，市長蔣萬安指示捷運局加速東環段興建，預定明年發包。不過因東環段Y35車站出入口將使用潭美國小操場，家長反彈。有家長憂未來3年施工期將嚴重影響學生上課，包括粉塵、噪音等工地安全都是問題。捷運局回應，使用校地部分會減到最小，施工期也會做好減噪、安全防護，至於影響較大的降挖工程約需6個月，也會將噪音粉塵等降到最低。

至於目前東環段進度，捷運局長鄭德發說，北捷局目前規畫開七個標案，預計明年上半年就會開始進入招標階段。

在地週美里長丘麗玲說，她不反對在這設置捷運出入口，但應該將出入口往外移，設置在校園外的人行道上，避免影響學生權益。尤其潭美國小現已是額滿學校，一個年級4個班，六個年級24班，加上有幼兒園，正因校地小，加上規畫的車站出入口就在幼兒園旁，真的不宜設在這裡。家長希望將出入口移至靠人行道處學校退縮地，減低對學校影響，否則家長們很難接受。

議員李明賢說，根據捷運局提出最新方案，Y35出入口因要設電扶梯、樓梯與無障礙電梯，將使用校地面積達525平方公尺，對學校是一大衝擊，他認為捷運是解決內科交通重要方案，但也不能犧牲學校與學生權益。

也有家長擔心重型機具、工人進進出出，加上工地旁就是幼兒園，不僅工地粉塵、噪音，還有工地安全問題多，不要影響孩子受教權益，一定要聽聽地方意見，「不能說是公家土地，捷運工地就可為所欲為」。

李明賢提到，捷運局應思考以最少使用到校地為優先考量，評估是否可退到人行道施工；甚至若使用到學校用地，也應讓旁邊公園處的土地撥補給學校使用，不該減損學校用地。因潭美國小目前已是額滿國小，學校一直想增班，周邊還有社宅就學需求大。

鄭德發表示，會盡量將車站出入口往人行道外推，讓校地使用到最小，並會規畫友善設施，並加強美化，工程結束之後，會讓校園友善通行更加友善。

至於施工期間，會加強施工交維及施工安全防護，對環境影響較大的降挖工程約僅需6個月，會將噪音、粉塵等降到最低，之後地底下施工就比較不會影響周邊環境，一定會對校園影響降到最小。